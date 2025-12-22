寒いとヘビに変身してしまう体質の蛇神くん。体温が上がると人間の姿に戻る彼のことを、隣の席の春名さんは気になってしまい……。

特異体質の彼が気になるラブコメ漫画『蛇神くんは寒いと変身しちゃうから』の第1話が、Xにアップされた。今回は本作の作者である栗みや（@kurimiya103）氏に、連載のきっかけやキャラクターについて話を聞く。（青木圭介）

ーー本作の連載のきっかけを教えてください。

栗みや：一言でいいますと、SNSの応援のおかげで連載が決まりました。蛇神くんは、読切（現在の連載1話目）をXで数回投稿していまして。3回目の投稿が10万いいねまで伸び、pixivの個人投稿も当時7万ブクマくらい伸びていたので、「これはもしや連載できるかも……？」と担当さんに相談させていただきました。おかげさまで、2025年から「ガンガンpixiv」で連載させていただいてます。

ーー“寒いとヘビになり暖まると人間に戻る男の子”という設定が非常に魅力的でした。こちらの設定は、どのように生まれたのでしょうか？

栗みや：ありがとうございます。設定は、ヒロインとヒーローが「接触する理由をもつ」ラブコメにしたいと思って作りました。接触する方法を「あたためる」に決めて、そこからなぜあたためる必要があるのかを考え、「寒いと変身しちゃうから」という設定に落ち着きました。

ーーヘビ状態の蛇神くんの姿が、かわいくデフォルメされた姿になっているのが印象的でした。

栗みや：ヘビのときと人間のときでなるべくギャップを出したいと思ってあの姿で描いています。また、可愛いヘビ姿は「春名さんから見た」蛇神くんの姿として描いていて、第三者から見ると普通に怖いヘビだったりします。

ーー人間姿の蛇神くんのビジュアルで、こだわっている点はありますか？

栗みや：蛇神くんが学ランやシャツの第一ボタンを開けているのは、こだわりで描いてます。寒いと変身しちゃうので、あたたかさ重視ならボタンは全部閉めるべきなんですが……。「首のつまる服が苦手」というヘビっぽい弱点があるので１つ開けてます。作画的には全部ボタンを閉めてもらった方が楽なんですけども……（笑）。

ーー本作のなかで、栗みや氏自身が気に入っているポイントは？

栗みや：怖いヘビの姿で春名さんを助けたあと、可愛いヘビの姿で「シャー」っと言う場面です。言葉を使わずにキャラクターのギャップを描けたかな、と思う好きなシーンです。

ーー栗みや氏が漫画を描き始めたきっかけを教えてください。

栗みや：小学生の頃から遊びで自由帳に描いてました。途中で描かなくなったり、また描き始めたりして、なんとなく今に続く感じです。

ーー最後に、漫画家としての今後の展望を教えてください。

栗みや：蛇神くんはもともと読切で終わってしまうお話でしたが、奇跡の連続で連載となった幸運な作品です。読者さんに「応援してよかった」と思ってもらえる作品にしたいですし、そういう漫画家になりたいなと思っています。なにより作者自身が楽しんで描いてお届けできるよう、今後もがんばります！

（文・取材=青木圭介）