借金600万円、ギャンブル依存、住む場所も失う──。そんなどん底からはい上がり、浅草で観光人力車「東京力車」を成功させたのが、株式会社ライズアップ・西尾竜太代表取締役です。彼が人生を立て直し、事業で高い評価を得るに至った背景には、「人のために働く」という信念がありました。

【写真】「たくましい太もも露わに」現役時代の鍛え上げられた西尾社長（3枚目/全15枚）

話題の社長の学生時代「パチンコで借金600万円」

── 西尾さんは現在、株式会社ライズアップの代表取締役として、浅草を拠点に観光人力車「東京力車」を運営されています。2020年の創立以来、年商は4億円にまで成長。お客さまからの満足度も非常に高く、人気ドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』では何度も取りあげられるなど、メディアでも注目の会社です。西尾さんはどんなモットーで仕事をされているのでしょうか。

西尾さん：「お客さまのために仕事をする」です。徹底的なホスピタリティをご提供することで、たくさんの方から支持をいただいています。でも、ここに至るまでは紆余曲折ありました。若いころの僕は、とんでもない大バカ者でして…。大変お恥ずかしいことに学生時代、ギャンブルにハマって借金が600万円にまで膨れ上がったこともあります。

── とんでもない額の借金ですね！なぜそこまでギャンブルにハマったのでしょうか？

西尾さん：もともと僕は、高校時代まで本格的に水泳に取り組んでいました。朝5時から筋トレをはじめとしたトレーニングに水泳練習、授業が終わったら21～22時ころまでプールで練習でという生活を送っていて。歯車が狂い始めたのが、スポーツ推薦で大学に進学後、ひとり暮らしを始めてからです。大学生活はすべてが自由。天国かと思いました。それまでは人に言われるがまま水泳の練習をしていた反動もあったのでしょう。どんどん楽なほうへ流されてしまいました。

友人に誘われるままハマったのがパチンコです。ビギナーズラックで大当たりしてから、1日中パチンコ店に入り浸る日々に。当然、儲からずにお金がたりなくなる。親から「お金の貸し借りをしてはいけない」と厳しく言われていたのですが、学生証さえあれば学生ローンで簡単に借りられると知ってしまったんですね…。そこから借金が習慣化。雪だるま式に膨らみ、最終的には借金は600万円にまでになりました。

徹底的にお客さま目線で動いた現役時代

── 学生だとその額を返済するのは難しいのでは…。途中で「これはまずい」と思わなかったのでしょうか？

西尾さん：ずっと「ヤバい、ヤバい」とお金のことしか考えていませんでした。でも、恥ずかしくてお金に困っていると周囲に言えなくて。借金の返済期限日が近づくと、別のところで新たに借金をして、そのお金を返済に回す状態で、焦りを見透かされて詐欺にあったこともあります。

それでも「どうして俺だけこんな目に」と考えていました。完全なる他責思考で、自分のせいだなんていっさい思っていなかったんです。

住む場所がなくなり実家に帰るも…

── 追いつめられている状況にもかかわらず、自分と向き合えていなかったのですね。

西尾さん：大学卒業後、就職もせずフリーターになりました。家賃が払えなくなってアパートを追い出されて、女性のところに転がりこんで…。いわゆるヒモですね。別れたら別の女性のところに行く生活をしていたら、行く場所がなくなりました。しかたなく実家に戻ったのですが、両親はバカ息子と縁を切りたかったのかもしれません。家の鍵が変えられて、「開けて」と呼んでも返事もない。2日間、玄関の前で過ごすしかありませんでした。

3日後、ようやく家の中に入れてもらったら、段ボール3箱を突きつけられました。借金の督促状と、迷惑をかけた女性たちからの「息子さんにひどいことをされました」と訴える手紙の山でした。当然、両親は怒り狂っていましたね。でも、行くところのない僕は「借金は絶対に返済するから、家に住まわせてください」と、必死に頼みこみました。

ところがそれは、うわべだけの反省でした。なんとか「実家にいていい」と許されると心のなかでガッツポーズし、即、パチンコに行きました。

── それはさすがに…。西尾さんが改心するタイミングはいつ訪れるのでしょうか。

西尾さん：あるとき、公園でボーッとしていたら、目の前に運送会社の車が通ったんです。なぜなのか、いまでも説明がつかないのですが、そのとき、ふと「この先、ずっとこの借金まみれの自堕落な生活が続くのはイヤだな」と思ったんですよ。一度死ぬ気で頑張ったら、人生が変わるかもしれない…という気がして。

そこでスイッチが入りました。借金を返済するため、バイトを3つかけ持ちして、寝る間も惜しんで働き始めたんです。すべては借金返済のためでした。効率よく仕事をかけ持ちするために、家にはほぼ帰らず、バイトと次のバイトまでの時間に仮眠をとる生活です。ひとつのバイトを終えたら、休憩室のすみっこで1時間くらい仮眠させてもらい、次のバイト先に向かって…。

とはいえ、バイト終わりなのに場所を借りて寝るのは、さすがに気が引けます。少しでもバイト先の社員さんなどに好印象を抱いてもらうため、人より早くバイト先に入って自分から声をかけて、手伝いやトイレ掃除を積極的に行いました。すると、目に見えて変化が見えたんです。

「残高ゼロ」になってうれし涙が出て

── どんな変化が起きたのでしょうか？

西尾さん：みんなから喜ばれ、僕の評価が上がっていくんです。「ほかの人が嫌がる仕事もどんどん取り組むし、よく頑張っているな」と。仮眠をしても嫌な顔はされないように。それに、人に喜ばれると自分もうれしくなる感覚を初めて知りました。不思議なもので、「みんなをもっと助けるには何ができるか」と、率先して人のために動けるようになっていくんです。すると、周囲からさらに重宝がられ、昇給までしていって。正社員のお誘いもいただき、すべてがプラスに動き始めました。

お客さまを乗せて車道を走るため、安全には万全の注意を払う

── 多額の借金をして、人生のどん底を見たからこそ得た学びだったのですね。

西尾さん：2年間必死で働き、28歳のとき、ようやくすべての借金を返し終えました。ATMで最後の支払いを終えたとき、借金がなくなり、資産もゼロになりました。「ようやくマイナスがなくなった！」と、うれしくて涙が出ました 。ふつうは「残高や資産がゼロ」の状態って、つらいと思うんですよ。でも、僕はそれまでずっと借金だらけ。やっとスタートラインに立てたと感慨深かったです。借金返済に加えて「人のために働くと、すべてがいい方向に回り出す」ことを実感できたのは、得難い経験でした。

現在、僕は浅草を中心に「東京力車」という観光人力車サービスを運営しています。最初にお話ししたとおり、モットーは「お客さまのために働く」です。お客さまに喜んでいただくことで、僕たちもやりがいを得られ、充実した気持ちになります。こうした思いが伝わるのか、ありがたいことに年間乗車人数が約5万4400人を突破しました。たくさんの方に支持をいただいています。当社で働きたいという希望者も多く集まってくれて。「人のために働くのは楽しい」と、多くの人に伝わっている手応えを感じる毎日です。

取材・文／齋田多恵 写真提供／西尾竜太