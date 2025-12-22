もし突然誰かから1万ドル（約155万円）をもらったら、あなたはどうするだろうか？自分のために使うか、それとも誰かのために使うか…。世界中で講演会を主催する非営利団体「TED」を率いる筆者が、幸福になれるお金の使い道をリアルに検証。世界7カ国の人々にお金を配りその使い方と幸福度を追ったところ、思いがけない結果が得られた。※本稿は、TED代表のクリス・アンダーソン著、北村陽子訳『利他はこうして伝染する――小さな1歩を大きなうねりに変え、優しさが活きる世界をつくる』（英治出版）の一部を抜粋・編集したものです。

実験に参加した人に

いきなり1万ドルを贈呈

2020年12月、私はソーシャルメディアに案内を出して、あまり例のない1つの研究プロジェクトへの参加を呼びかけた。

「プロジェクトはエキサイティングかつ驚くようなもので、ある程度の時間と、おそらくストレスもかかる可能性があるが、一方で、人生を変えるものになる可能性もある」。

お金のことには触れなかった。

ミステリー・エクスペリメント#MysteryExperiment（不思議の実験）のハッシュタグをつけ、最終的には数千人の申し込みがあった――どんな実験に参加するのか、誰も知らなかった。

私たちは、7カ国（インドネシア、ブラジル、英国、米国、カナダ、オーストラリア、ケニア）からさまざまな人を200人選び、朗報を伝える動画を送った。それぞれが「TEDコミュニティの匿名のカップル」から1万ドルの贈り物を受け取ることになっている（各人名義のPaypal新規アカウントに送金される）。

何でも好きなように使っていい。主なルールは2つだけ。

・3カ月以内に使うこと。

・何に使ったか報告すること。

