全日本総合バドミントン選手権が２４日に京王アリーナＴＯＫＹＯで開幕する。北翔大からは女子シングルスに江見日和菜（３年）、沢沼音里（４年）、山口来実（１年）の３選手が、女子ダブルスにも中島優衣奈、中村夏穂の１年生コンビが出場。団体でも学生３位に輝いたチームが最高峰の舞台に５選手を送り込む。

北翔大女子バドミントン部にとっては、飛躍の１年だった。１０月に行われたインカレで江見がシングルス３位。１年生ながら山口がベスト８に駒を進めると、中島・中村の１年生ダブルスも３位に輝いた。１１月に行われた大学対抗戦では団体３位。勢いに乗り、全日本総合という最高峰の舞台に５選手が乗り込む。

沢沼と山口は、初日の予選から登場する。インカレでは調整がうまくいかず、ベスト３２と結果を残せなかった沢沼は北海道地区推薦での出場。「インカレではやり切れなかった。最後に出し切れたら」と本戦出場を目指す。社会人選手と初戦を戦う山口は「とにかく拾って、元気出して、会場で一番目立つようにプレーしたい」と、意気込んだ。

スピードとキレを武器とする江見は、課題の体力面を補うトレーニングを積み大会に備えてきた。全日本社会人準Ｖの選手との対戦が決まり、勝ち上がっても２回戦は日本ランキング２位の宮崎友花。「まずは１回戦突破。なるべく上には行きたいですけど、なかなか勝てる相手じゃないので、向かっていきたい」と果敢に格上に挑む。

リベンジを狙うのはダブルスの中島、中村だ。初戦の相手は、インカレ準決勝で敗れた法大のペア。中島は「相手の１人は自分たちと同じ代の選手。そこに負けないように、しっかり勝てるように」と必勝を誓った。中村が感じた課題はレシーブ。「引かずにレシーブから攻撃に持っていけるように意識していきたい」。１年生らしくひたむきに、初の全日本総合に挑む。

学生最後の大会となる沢沼は「きつい練習もみんなで乗り切っていく、頑張りきれるチーム。先輩がやってきたことを引き継いでいったら、形になったのが今年だったのかな」と語った。一つでも多くの白星で、さらなる伝統へとつなげていく。（山口 泰史）