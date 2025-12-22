「そんなこととは露知らず」はどう訳す？【北村一真　月曜日の「英借文」】#25

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #25

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】次の和文を英語に訳しましょう。



彼女は何が起こっているかも知らずのんきなものだった。

［解答・解説］



She was blissfully unaware of what was going on.



be blissfully unawareやbe blissfully ignorant は「のんきにも知らない、てんで気づいていない」といったニュアンスで用いられます。上の例文のようにof…やthat節を後ろに続けるのが一般的で、悪いことや危ないことが起きているのにのほほんとしていてそれに少しも気づいていないということを表現したい際にピッタリです。AIの台頭に警鐘を鳴らしたBBC World Serviceの報道では、AIのレベルが人々の想像以上に高いものになっているということを伝えているところで、以下のような文が用いられていました（下のURLでその部分を確認できます）。



The public are increasingly using AI for everything but are blissfully unaware an AI now exists that’s as smart as humans.

「人々はあらゆることにどんどんAIを使うようになっていますが、人間と同じくらい賢いAIがすでに存在していることにはてんで気づいていません」





参照：https://www.youtube.com/watch?v=1UufaK3pQMg&t=84s



こういったニュアンスですので、日本語の「そんなこととは露知らず」の置き換えとしても使えます。その場合、blissfully unaware of…/that…を独立させて分詞構文のように使うと便利です。

【練習問題】



故郷での深刻な事態など露知らず、彼は休暇を楽しんでいた。

[解答]



He was enjoying his vacation, blissfully unaware of the serious situation back home.



ポイント：「…など露知らず」の英訳なので、blissfully unaware…を分詞構文のように用いて表現しましょう。blissfully unaware of…の言い換えとしてはblissfully ignorant of…やtotally unaware of…も使えます。また、blissfully unaware of…を前半に持ってきて、このフレーズから文を始めることもできますが、その場合、「気づいていないのに」と対比のニュアンスが強くなる傾向にあります。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

ヘッダーデザイン：明石すみれ