この絵文字が表す漫画は？Netflixにて実写ドラマ化された話題作！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表す漫画は？
意外と難しいこのクイズ。
「⚔️🔥🧑🤝🧑⛩️💀」が表す漫画は一体なんでしょうか？
ヒントは、2023年4月に単行本第1巻が発売された漫画です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「イクサガミ」でした！
「イクサガミ」は、2023年4月に講談社から単行本第1巻が発売された漫画。
今村翔吾さんの同名小説が原作で、明治時代、職と特権を失い貧困にあえぐ元武士たちが、莫大な賞金と引き換えに「蠱毒（こどく）」と呼ばれるデスゲームに参加させられる物語です。
2025年に岡田准一さんや二宮和也さんを迎えて、Netflixにて実写ドラマ化されていますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
