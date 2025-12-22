この絵文字が表す漫画は？Netflixにて実写ドラマ化された話題作！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

この絵文字が表す漫画は？ 意外と難しいこのクイズ。 「⚔️🔥🧑‍🤝‍🧑⛩️💀」が表す漫画は一体なんでしょうか？ ヒントは、2023年4月に単行本第1巻が発売された漫画です。 あなたは正解がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「イクサガミ」でした！ 「イクサガミ」は、2023年4月に講談社から単行本第1巻が発売された漫画。 今村翔吾さんの同名小説が原作で、明治時代、職と特権を失い貧困にあえぐ元武士たちが、莫大な賞金と引き換えに「蠱毒（こどく）」と呼ばれるデスゲームに参加させられる物語です。 2025年に岡田准一さんや二宮和也さんを迎えて、Netflixにて実写ドラマ化されていますよ。 あなたはわかりましたか？ 身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

ライター Ray WEB編集部