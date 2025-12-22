判明。オルドビス紀に大噴火した「中国の超巨大火山帯」の場所…火山灰の痕跡と一致した、意外な猛毒物質の異常濃度

46億年にわたる地球史において、想像を絶するような超巨大噴火が何度も起こりました。そして、その巨大な火山活動が、時に何十万年もの期間で続く気候変動や海洋の酸素減少などを引き起こし、生物の大量絶滅をもたらしたと考えられています。

生命の歴史40億年間のなかで、とくに大規模な大量絶滅が5回あったとされ「ビッグ・ファイヴ」と呼ばれていますが、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

一方、大量絶滅は多くの生物種が姿を消す事象ですが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきたという側面もあります。つまり、地球の大規模な火山活動が、生命の進化を促してきた、という意外な側面があるのです。

生命の進化を、地球の地質活動から検証するという視点が注目を集める『超巨大噴火と生命進化』（講談社・ブルーバックス）から、注目に値するトピックをご紹介していきます。

今回は、超巨大噴火と生命進化というテーマの重要性について考えてみます。

＊本記事は、『超巨大噴火と生命進化 地球規模の環境変動が大量絶滅と進化をもたらした』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

地球史上2番目の規模「オルドビス紀末の大量絶滅」

およそ4億4500万年前、古生代の中で生物の多様性が最も高まった時代、オルドビス紀の終わりに、地球規模で大きな環境変動が起こりました。これは「ビッグ・ファイブ」とよばれる地球史上最大級の大量絶滅の中で、ペルム紀末に次ぐ2番目の規模であったとされています。

5回の大量絶滅「ビッグ・ファイブ」とは

オルドビス紀末（O-S境界）：オルドビス紀とシルル紀の境（おおよそ4億4500万年前）

デボン紀後期（F-F境界）：後期デボン紀のフラニアン期とファメニアン期の境（おおよそ3億7240万年前）

ペルム紀末（P-T境界）：古生代ペルム紀と中生代三畳紀の境に起こる（およそ2億5951万年前からと、2億5190万年前からの2段階）

三畳紀末（T-J境界）：三畳紀とジュラ紀の境（およそ2億年前）

白亜紀末（K-Pg境界）：中生代白亜紀と新生代古第三紀の境（およそ6600万年前）

この当時、地球上の大陸は現在とは異なる位置にあり、最大のゴンドワナ大陸は南極点付近に広がっていました。これは今の南極、アフリカ、南アメリカ、インド、オーストラリアが集合した巨大な大陸であり、一部は赤道まで延びていました。

赤道域ではゴンドワナ大陸の向かいに大陸棚を挟んで現在の中国の大地をつくる島々が点在し、南緯40〜50度付近にはアバロニア大陸（現在のイギリスやヨーロッパの一部）がありました。そして赤道から温帯域にかけてはイアペトス海を挟んでローレンシア（現在の北米）、シベリア、バルチカ（現在のユーラシア大陸北西部）の3大陸が分布していました（図「オルドビス紀末の大陸配置」）。

この当時、島弧とよばれる現在の日本のような火山列島や、中央海嶺とよばれる海底火山が活発に活動し、大気中へ多量の二酸化炭素を排出していました。温室効果により温暖な気候が続き、大陸の氷は大部分が融けて海水準が上昇し、大陸周辺には広大な大陸棚が発達していました。

温暖な気候と高い海水準のもとで発達した大陸棚の生態系

温暖な気候と高い海水準のもとで、大陸棚には豊かな生態系が発達していました。浅海の海底には床板サンゴ、四放サンゴ、層孔虫、コケムシ、ウミユリなどからなる生物礁がパッチ状に分布していました。

これら生物礁をつくる生物は、水中の懸濁物やプランクトンを捕食することによって個体数を増やしてきました。そして互いに密に重なり合い大きな生物礁をつくっていきました。生物礁には三葉虫や腕足類、コノドントや筆石など、さまざまな海洋生物が繁栄していました。

しかし、この豊かな海の環境は、変化を迎えます。その背景には、超巨大火山の噴火が起きていたことが、近年の研究から明らかになってきました。

水銀濃度異常が示す火山噴火の証拠

この十数年間、地層に含まれる水銀の濃度を調べる研究が盛んに行われています。水銀は過去の大規模な火山噴火を知るためのツールとして有用であることがわかったからです。

猛毒として知られている水銀は大気や海洋に比べてマグマ中に多く含まれています。水銀は常温では液体ですが、火山噴火の際には火山ガス成分として大気中に放出されます。

放出後の大気中での滞留時間は1〜2年間と長く、大規模な噴火が起こると、世界中の大気に拡散して地球上のあらゆる場所に降り積もります。海に降り積もった場合、海洋中での滞留時間は数百年間と推定されています。

この水銀は有機物や硫化物に取り込まれて地層中に保存されるため、大規模な火山噴火の記録として地層中に残ります。通常の地層中の水銀濃度は10ppb（ppbは1000万分の1％）未満ですが、生物の大量絶滅に関わるような大規模噴火があると、この濃度は100ppbを超えます。

図「オルドビス紀後期からシルル紀初期にかけての水銀濃度」にオルドビス紀末期の地層中の水銀濃度の情報を示しました。これは地球上の異なる3地点の地層中で水銀濃度が100ppbを超える部分を黒塗りのバーで表したものです。

なお、オルドビス紀末の大量絶滅は約4億4500万年前（大量絶滅1）と約4億4400億年前（大量絶滅2）の2段階で起きました。地点によって少しのバラツキはありますが、どこも大量絶滅1と2の付近を中心として、100ppbを超える部分があることがわかります。これは、この時期に世界中へ水銀がまき散らされるような巨大噴火が複数回あったことを示しています。

現在、この水銀濃度の異常を根拠として大規模な火山噴火に起因したオルドビス紀末の大量絶滅説が唱えられています。

大量絶滅をもたらした超巨大噴火の正体がわかった!?

オルドビス紀末の地層に検出された水銀濃度の異常をもたらした巨大噴火は、どこで起きたのでしょうか？ これは、この十数年来の でした。噴火したのは4億年を超える昔なので、その後の大陸移動にともなう分裂や合体の際に火山体は消滅したと考えるのが自然なのかもしれません。

ところが、この噴火地点が2020年に見つかりました。正確には噴火地点に近い地域が見つかったのです。それが中国の揚子江（長江）流域の大地です。

図「揚子江流域に分布するカリウム-ベントナイト」は巨大噴火の火山灰が揚子江流域に堆積していることを示しています。これは火山灰の厚さが同じ場所を線で結んで表現した「等層厚線図」とよばれる地質図です。厚さが15cmから50cmまでの等層厚線があることを確認してください。

等層厚線は噴火口に近いほど厚くなるため、火山体はもっと南東側にあったと考えられます。しかし、その火山体を乗せていた岩盤が現在地球上のどこにあるのかは不明です。

火山灰が堆積しているのは揚子江楯状地（ようすこう・たてじょうち。楯状地は、年代が古く、安定した基盤岩が地表に露出する地域）とよばれる大陸のかけらです。一方、断層を挟んで揚子江楯状地の南東に存在するのはカタイシア地塊とよばれる別の大陸のかけらです。これら2つの大陸のかけらは4億年以上前には地球上の別々の場所にあったのですが、その後の大陸移動により合体し、現在の中国の大地をつくったのです。

この揚子江楯状地に堆積している火山灰の存在は2000年代には明らかにされていました。ただし堆積後に4億年を超える時間が経っているので、風化作用によりカリウム-ベントナイトとよばれる粘土物質に変化しています。このカリウム-ベントナイトの調査では、100枚を超える火山灰層が記載されていました。しかし、正確な噴出年代は不明でした。

ところが、このカリウム-ベントナイトに含まれる「ジルコン」とよばれる鉱物を使って噴火年代を推定したところ、4億4525万年前〜4億4250万年前であったことが2020年にわかりました。これは中国の天津大学をはじめとするグループの報告です。

この年代はオルドビス紀末の大量絶滅や水銀濃度異常の年代に一致します。これにより、揚子江流域に分布するカリウム-ベントナイトを噴出した火山噴火が、オルドビス紀末の生物大量絶滅を引き起こした有力な候補となりました。

大量絶滅の間接的な原因となった火山噴火

中国の揚子江付近で発見された火山噴火とは別に、大量絶滅の一因となった火山活動がローレンシア大陸とバルチカ大陸の間のイアペトス海で起こっていました。

この活動時期はオルドビス紀後期の約4億5350万年前であり、大量絶滅が始まる約4億4500万年前に比べ、およそ850万年前の出来事でした。

当時、ローレンシア大陸沖のイアペトス海にはタコニック島弧とよばれる火山列島が存在していました（図「オルドビス紀後期のローレンシア大陸とバルチカ大陸に分布する火山灰」）。

これは現在の日本列島のような活発な火山活動を行っていました。爆発的な噴火により広範囲に火山灰を放出し、この火山灰が降り積もることにより、ローレンシア大陸南東部のディッケからミルブリッチにかけての地域（現在の北米イリノイ州〜アイオワ州〜ウィスコンシン州）やバルチカ大陸のキネクレー地域（現在のスウェーデン）に厚さ1mを超える地層を形成しました。

オルドビス紀後期のローレンシア大陸とバルチカ大陸に分布する火山灰（カリウム-ベントナイト）。火山灰は色の濃い場所のほうが厚い（ハフらが1996年に公表した図を簡略化したものに、タコニック島弧を加筆）

これらの火山灰も噴火から4億年を超える年月が経っているため、風化が進み、中国・揚子江の地層と同じように、現在はカリウム-ベントナイトになっています。それでも、この火山灰を勢力的に調べた米国シンシナティー大学のハフ博士らは、噴出したマグマの体積が約2500km³にもなることを明らかにしました。これは富士山をつくっている火山噴出物の6倍を超えます。

タコニック島弧は大量絶滅が始まった4億4500万年前頃にローレンシア大陸へ衝突し、タコニック造山運動が始まりました。この造山運動の際に火山噴出物が大量にイアペトス海に流れ込み、大量絶滅の一因である寒冷化を引き起こしたのです。

＊

今回ご紹介した中国の揚子江流域の火山体（揚子江LIP）の活動は、寒冷化を引き起こし、オルドビス紀末の大量絶滅をもたらしたと考えられています。

続いては、このオルドビス紀末の大量絶滅の様子を見ていきましょう。大量絶滅というと、一度に短期間で起こったイメージを持たれる方も少なくないと思いますが、意外な展開で起こったことがわかってきました。

佐野貴司さんが、監修チームの一員として参加

国立科学博物館の特別展「大絶滅展 生命史のビッグファイブ」はこちら

2026年2月23日（月・祝）まで

（background illustration by gettyimages)

超巨大噴火と生命進化

地球規模の環境変動が大量絶滅と進化をもたらした

生命の歴史40億年間で、生物種の60％〜90％もが絶滅した、いわゆる大量絶滅というものが5回あったとされています。そして、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

また、大量絶滅は、多くの生物種が姿を消す絶滅事象だが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきた、ともいえます。

超巨大噴火という地球規模のイベントと、40億年にわたる生命進化史の関係を見ていきます。

【続き・大絶滅を見る…】悲劇…地球生物が経験した「最初の大量絶滅」の実態。なんと、三葉虫の仲間は、半分以上が絶滅…「巨大噴火が起こした環境変動」の中身