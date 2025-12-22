サッカー・日本代表の冨安健洋選手が21日に帰国。取材では来年3月に行われるイングランドとの国際親善試合に言及しました。

冨安選手は右膝のけがの影響で2024年10月以来公式戦から遠ざかっています。イングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団後は未所属の状態が続いていましたが、今月17日にオランダ・アヤックスと2026年6月30日までの半シーズン契約を結びました。

4年間を過ごした名門・アーセナルでの日々を「最後の1年はプレーできなかったが、世界で1番のリーグであるプレミアリーグという舞台でプレーできたのは、今後のサッカー人生においても大きな事」と振り返った冨安選手。そして「僕のサッカー人生はまだまだ続いていくので、プレミアリーグへ戻るチャンスもあるかなと思っている」と、世界最高峰の舞台で再びプレーすることを望みました。

日本代表としては、来年3月にFIFAランク4位の強豪・イングランドとアウェーでの国際親善試合が組まれています。自身もアーセナルの一員として4年間を過ごしたサッカーの母国との対戦に、「もちろんそこ(での代表復帰)を目指している。イングランドと対戦できたら面白い」と笑顔。そして、「アーセナルファンにも(退団の際に)挨拶を出来ていないので、自分の元気な姿を見せられたら最高のシナリオ」と、かつてのサポーターの前でのプレーへ意気込みました。