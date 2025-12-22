香りを逃さず、味わい深い一杯がいつでも家庭で楽しめる【デロンギ】のコーヒーマシンがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ペーパーレスフィルター搭載で、香りをそのまま家庭で味わえる【デロンギ】のコーヒーマシンがAmazonに登場!
デロンギのコーヒーマシンは、コンパクトで洗練されたシンプルなデザインが特徴。置き場所を選ばず、毎日の朝に華やかさを添える。
アロマ機能により、蒸らしながらゆっくり抽出することで、ハンドドリップに近い本格的な風味を実現。コーヒーの香りを最大限に引き出し、豊かな味わいが楽しめる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ペーパーレスフィルターを採用し、コーヒーの油分を逃さず抽出。紙フィルター不要で、洗って繰り返し使えるため、エコで経済的。香りをそのまま味わえる設計となっている。
抽出後は保温プレートで40分間、最適な温度をキープ。風味を損なうことなく、時間が経ってもおいしく楽しめる。消し忘れ防止の自動オフ機能も搭載。
→【アイテム詳細を見る】
給湯は4つの穴からシャワーのように注ぎ、ムラなく均一に抽出。抽出中にガラスジャグを動かしてもこぼれにくい安全設計で、安心して使える。
→【アイテム詳細を見る】
給水は蓋を開けて注ぐだけ。外から水位が確認できる目盛り付きタンクで、最大5カップ分まで対応。使いやすさと美味しさを両立した、日常に寄り添う一台だ。
ペーパーレスフィルター搭載で、香りをそのまま家庭で味わえる【デロンギ】のコーヒーマシンがAmazonに登場!
デロンギのコーヒーマシンは、コンパクトで洗練されたシンプルなデザインが特徴。置き場所を選ばず、毎日の朝に華やかさを添える。
アロマ機能により、蒸らしながらゆっくり抽出することで、ハンドドリップに近い本格的な風味を実現。コーヒーの香りを最大限に引き出し、豊かな味わいが楽しめる。
→【アイテム詳細を見る】
ペーパーレスフィルターを採用し、コーヒーの油分を逃さず抽出。紙フィルター不要で、洗って繰り返し使えるため、エコで経済的。香りをそのまま味わえる設計となっている。
抽出後は保温プレートで40分間、最適な温度をキープ。風味を損なうことなく、時間が経ってもおいしく楽しめる。消し忘れ防止の自動オフ機能も搭載。
→【アイテム詳細を見る】
給湯は4つの穴からシャワーのように注ぎ、ムラなく均一に抽出。抽出中にガラスジャグを動かしてもこぼれにくい安全設計で、安心して使える。
→【アイテム詳細を見る】
給水は蓋を開けて注ぐだけ。外から水位が確認できる目盛り付きタンクで、最大5カップ分まで対応。使いやすさと美味しさを両立した、日常に寄り添う一台だ。