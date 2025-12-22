東京ヤクルト“坂本勇人の後継者”、元アイドルの妻3人目妊娠中に非常通告 「身体はまだ元気」【TBS『プロ野球戦力外通告』】
TBSは、29日深夜0時から年末恒例の特別番組『プロ野球戦力外通告』を放送。今回、元読売ジャイアンツ（巨人）〜東京ヤクルトスワローズの北村拓己を取り上げる。
【番組カット】美しい…元アイドルの祐奈さんと北村拓己を＜家族のカットも＞
北村は、亜細亜大学在学中にサードやショートの安定した守備力などが評価され、2017年にドラフト4位で巨人に入団。“坂本勇人の後継者”として期待されていた。23年のオフに実施された現役ドラフトでヤクルトに移籍し、今シーズンはは自己最多の62試合に出場。だが、打率1割台に低迷し戦力外通告を受けた。妻のアイドルグループ「アイドリング!!!」の元メンバー伊藤祐奈さんが3人目の子どもの出産を間近に控えている時の非情な宣告だった。
3歳と5歳のまだ幼い2人の娘もいる。北村は「身体はまだ元気。28〜30歳は一番脂がのっている時期」と現役続行へ練習を重ねる。愛する家族のために、もう1度プロの舞台を目指す30歳に吉報は届くのか。挑戦の日々を追った。
【番組カット】美しい…元アイドルの祐奈さんと北村拓己を＜家族のカットも＞
北村は、亜細亜大学在学中にサードやショートの安定した守備力などが評価され、2017年にドラフト4位で巨人に入団。“坂本勇人の後継者”として期待されていた。23年のオフに実施された現役ドラフトでヤクルトに移籍し、今シーズンはは自己最多の62試合に出場。だが、打率1割台に低迷し戦力外通告を受けた。妻のアイドルグループ「アイドリング!!!」の元メンバー伊藤祐奈さんが3人目の子どもの出産を間近に控えている時の非情な宣告だった。
3歳と5歳のまだ幼い2人の娘もいる。北村は「身体はまだ元気。28〜30歳は一番脂がのっている時期」と現役続行へ練習を重ねる。愛する家族のために、もう1度プロの舞台を目指す30歳に吉報は届くのか。挑戦の日々を追った。