¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛËÌ³¤¤Î·ø¼é¤ÎÃæ¿´¤Ï£Ä£ÆÃ«¸ý·òÂÀ¡ÖÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡ÄÁª¼ê¸¢¥¡¼¥Þ¥óÆÃ½¸
¡¡£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¤Û¤«¡Ë¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¤ÏËÌ³¤¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê£±£´ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡££²£¹Æü¤Î£±²óÀï¡¦ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀï¤¤¤Ø¡¢¥«¥®¤ò°®¤ëÁª¼ê¤ò¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï£Ä£ÆÃ«¸ý·òÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡Æ»Âç²ñ£´»î¹ç¤ò£±¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿ËÌ³¤¡£·ø¼é¤ÎÃæ¿´¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃ«¸ý¤À¡£¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤ËÆ¬¤«¤éÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ê¤É¡¢µ¤Ç÷¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÃË¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï£Ä£Æ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£Á°Àþ¤ÎÁª¼ê¤¬Áö¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç£±¸Ä¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤ÎÆÀÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÅ¦¤à¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¡£¼«³Ð½½Ê¬¤Ë¡¢¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñÉñÂæ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡Ä¾´¶¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò·ë²Ì¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£Ãæ£³¤Î»þ¡¢ËÌ³¤¤ÎÎý½¬²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£¡Ö¶¯ÅÙ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÀèÇÚÊý¤¬¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ê¤È¡£¤³¤³¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£ÅÁÅý¤È¤·¤Æ¤¤¤ëµåºÝ¤ä£±ÂÐ£±¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ò¤«¤ì¡¢Æþ³Ø¤·¡¢¼«¿È¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¤¬£±Ç¯»þ¤ËÂ³¤¡¢ºÇ½ª³ØÇ¯¤Ç¤âÁ´¹ñÁª¼ê¸¢½Ð¾ì¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¡ÖÁªÂò¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£³ÊÊÌ¤Ê´¶¾ð¤ò¶»¤Ë¡¢º²¤ò¹þ¤á¤¿¼éÈ÷¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£±£²·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ£²ÅÙ¤ÎÆ»³°±óÀ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢º£Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë³Ø¹»¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¶¯ÅÙ¤Î´ð½à¤Ïº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦ÄË´¶¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¸ß³Ñ¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¦¾å¤Ç¡¢¤è¤êÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ëÉ¬Í×À¤ÏÍý²ò¤·¡¢Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡££²£¹Æü¤Î£±²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç½àÍ¥¾¡¤ÎÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¡£Áê¼ê¤Î¶¯¤µ¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡¢Ã«¸ý¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤òÂåÉ½¤·¤Æ½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊý¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£ºÇ¸å¤Ïµ¤»ý¤Á¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¡£¾¡Íø¤À¤±¤òÁÀ¤¤¡¢¸åÊý¤«¤éÃç´Ö¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢ÂÎ¤òÄ¥¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡Êº½ÅÄ¡¡½¨¿Í¡Ë