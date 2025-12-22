きょう22日（月）は二十四節気の冬至、一年で最も昼が短く夜が長い日です。22日（月）朝は全国的に冷え込んでいます。北日本をはじめ、東日本・西日本も氷点下の冷え込みとなった所があります。きのう21日（日）雨や雪が降った所では、朝は路面が凍結している恐れがありますので、通勤の際などいつも以上に慎重な運転を心がけるようにしてください。寒さの理由は、日本付近が一時的に西高東低の気圧配置となって、北寄りの風が吹き寒気が南下するためです。昼間も師走らしい寒さで、北風が冷たい一日となりそうです。

■きょう22日（月）の全国天気

北日本の日本海側は昼前まで雪が降り、吹雪く所があるでしょう。東日本・西日本の日本海側も午前中はにわか雨やにわか雪がありそうです。太平洋側は広く日差しが届く見込みですが、関東や東海の沿岸部は雲が取れにくいでしょう。

■きょう22日（月）の予想最高気温

東京や大阪は10℃を少し超えるくらいとなりそうです。きのう21日（日）より大幅に低い所もあり、仙台は13℃も低い7℃の予想、青森は3℃、金沢は8℃でいずれも12℃低い予想です。冷たい北風も吹きますので、しっかりと着込んでお出かけください。

【きょう22日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 :0℃ 釧路 :2℃

青森 :3℃ 盛岡 :4℃

仙台 :7℃ 新潟 :7℃

長野 :4℃ 金沢 :8℃

名古屋:13℃ 東京 :12℃

大阪 :11℃ 岡山 :11℃

広島 :13℃ 松江 :9℃

高知 :16℃ 福岡 :14℃

鹿児島:17℃ 那覇 :22℃