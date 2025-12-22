ヤクルトからポスティング制度でMLB移籍を目指していた村上宗隆（25）がシカゴ・ホワイトソックスとの契約に合意したと、球団が発表した。

契約内容は2年総額3400万ドル（約53億6300万円）、背番号は「5」で、日本時間23日午前2時からの記者会見に出席する。

村上は米国時間11月7日に、ポスティングシステムで獲得できる選手としてMLB全30球団に通知された。交渉期間は45日間で、期限は日本時間の12月23日午前7時までだった。期限が迫る中、日本時間22日未明にまずMLB公式サイトが報じると、同日午前3時頃に球団が契約合意に至ったと発表した。



2018年からヤクルトで8年間プレーした村上は、通算892試合に出場し、打率は.270、246本塁打、647打点、OPSは.941をマーク。21年、22年と2年連続でセ・リーグMVPを受賞。歴史的活躍をみせた22年は打率.318、56本塁打、134打点で三冠王を獲得し、リーグでは1986年阪神のR.バース以来の快挙に。さらに56本塁打は日本選手のシーズン記録を樹立し、王貞治氏の55本塁打（1964年）を58年ぶりに上回った。

ア・リーグ中地区のホワイトソックスは、25年シーズンは60勝102敗の最下位。MLB全体でも100敗以上は、ワーストのロッキーズ（119敗）とホワイトソックスの2チームのみと苦しいシーズンとなった。過去、日本人選手は高津臣吾（04〜05年）、井口資仁（05〜07年）、福留孝介（12年）が所属していた。

25年シーズン、三塁手はM.バルガス（26）が79試合、ユーティリティプレーヤーのB.ボールドウィン（25）が15試合、J.ロハス（31）、C.ミード（25）と様々な選手が守り、固定されなかった。さらに打撃成績も三塁手ではバルガスの打率.234、16本塁打、60打点がトップと破壊力にかけていた。打撃陣の層を厚くするために村上に白羽の矢が立った。

