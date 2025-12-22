上田綺世と渡辺剛はフル出場も…フェイエノールトはトゥエンテとドロー、公式戦4試合連続未勝利に
[12.21 エールディビジ第17節 フェイエノールト 1-1 トゥエンテ]
オランダ・エールディビジは21日に第17節を行った。FW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはトゥエンテと対戦し、1-1のドロー。上田と渡辺はともにフル出場した。
フェイエノールトはUEFAヨーロッパリーグ(●3-4)、リーグ戦第16節・アヤックス戦(●0-2)、国内杯(●2-3)と公式戦3連敗。白星がほしいなかで臨んだホーム戦だったが、前半19分に失点を喫した。
後半26分、フェイエノールトは決定機。左サイドから勢いよくクロスが上がると、上田が反応する。一度弾んだボールをタイミングよく左足で合わせるが、ボールはわずかにゴール上に外れてしまった。
上田のチャンスで流れを作ると、フェイエノールトは後半29分に試合を振り出しに戻す。MFゴンサロ・ボルジェスが右サイドからのシュートを決め切り、1-1とした。
後半30分、フェイエノールトはMFルシアーノ・バレンテが2度目の警告で退場処分。残り時間を数的不利で戦うことになり、勢いは再び失速する。
トゥエンテの猛攻をしのぎながら、同点のチャンスをうかがうフェイエノールトだが、試合はそのまま1-1でタイムアップ。公式戦の連敗は止められたが、公式戦4試合連続未勝利となった。
