¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡½¡½¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø¡ª¤¢¤é¤¹¤¸¡¦¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¦ÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÍ½¹ð¤â¸ø³«
1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬¡Á¥¹¥¿¡¼¥È ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¼ç±é ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï 2026Ç¯1·î´üÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10:30¡Á11:25ÊüÁ÷¡Ë¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦¡¼¥Þ¥ó ¡ÝÃ¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü¡Ý¡Ù¡£ËÜÆü¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò²ò¶Ø¡ªÊ»¤»¤Æ¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢ÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¡£
ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¡£¼ç¿Í¸ø¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤Ï¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ç½÷À¤À¤±¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¶è°è¡Ø½÷¶è¡Ê¤¸¤ç¤¯¡Ë¡Ù¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¡£µ¬Î§Àµ¤·¤¯ÎäÀÅÄÀÃå¤ÇÂ¾¿Í¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·¡¼¡Ë¤Î¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¤½¤Î´é¤Ë¡¢Â©¤ò¤Î¤à¡£
¤è¤ß¤¬¤¨¤ëµ²±¡Ä¤³¤º¤¨¤ÎÃæ¤Ç²¿¤«¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊø¤ì»Ï¤á¡Ä¡£Îç¼£¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Ï·ãÆ°¤Î±²¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬!? Îç¼£¤Î»ö·ï¤Î¿¿Áê¤Ï!? ÍßË¾¤Þ¤ß¤ì¤ÎÊ½¤ÎÃæ¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ëÁÔÀä¤ÊÁè¤¤¤È»ö·ï¤Î¿ô¡¹¡£¤ä¤¬¤Æ¸·³Ê¤Ê½÷·ºÌ³´±¤Ï¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£Ã¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤È¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤½¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
ËÜÆü²ò¶Ø¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤³¤º¤¨¤òÃæ¿´¤Ë¡¢»°³Ñ´Ø·¸¤ò¿¥¤êÀ®¤¹»¦¿ÍÈÈ¡¦Îç¼£¤È·º»ö¡¦º´Çì¤Î3¿Í¤¬ÀÞ¤ê½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÂÎ¤ò´ó¤»¡¢»ëÀþ¤ò¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£°½÷¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë¤³¤º¤¨¤Ï´í¸±¤Ê¹á¤ê¤òÉº¤ï¤»¡¢Îç¼£¤Èº´Çì¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤òÆâ¤ËÈë¤á¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÃ¦¹ö¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤Î¥¹¥ê¥ë¤È¡È¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤Î´í¤¦¤µ¤¬Íí¤ß¹ç¤¦ËÜºî¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤ÎÊÌ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÍ½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤ÎÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤äº®Íð¤¬´¬¤µ¯¤³¤ëÍÍ»Ò¡¢¤³¤º¤¨¤Î¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤ËÉã¿Æ¤ò»¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ºîÉÊ¾ðÊó
½÷·ºÌ³´±¤Ï¤Ê¤¼¡¢Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¤Î¤«¡£
¡Ú¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡Ê±Ñ¡Ëpunch-drunk¡Û
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾ã³²¤Î°ì¤Ä¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±¡¢Ä¾¿ÊÊâ¹Ô¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÍá¤ÓÂ³¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¡×
¼«Ê¬¤Ë¥ë¡¼¥ë¤ò²Ý¤·¡¢µ¬Î§Àµ¤·¤¯¿¿ÌÌÌÜ¤ËÀ¸¤¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î½÷·ºÌ³´±¡¢ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡£
¹â¤¤Ê½¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¹´ÃÖ½ê¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î»¦¿ÍÈÈ¡½¡½
Èà¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÈëÌ©¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
½÷·ºÌ³´±¡¡¡ß¡¡»¦¿ÍÈÈ¡¡¡ß¡¡·º»ö
³¤³°¤Çµ¯¤¤¿¾×·â¤Î¼ÂÏÃ¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¶ØÃÇ¤ÎÊª¸ì¡£
Èà½÷¤¬¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¦¤«¡©¤½¤ì¤È¤âÀäË¾¤«¡©
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ê¤é¡¢ÃÏ¹ö¤ËÄÆ¤Á¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×
¢§¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§²®ÌîÅ¯¹°
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÎëÌÚ°¡´õÇµ¡¡Ê¡°æ²ê°á
±é½Ð¡§Ãæ·Ô¶¯¡¡Æî±ÀÀ»°ì¡¡¿û¸¶¿ÂÀÏº¡¡ÌÐ»³²ÂÂ§
µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É
²»³Ú¡§ÃæÅç¥Î¥Ö¥æ¥
¼çÂê²Î¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ØCanaria¡Ù¡ÊSony Music Labels¡Ë
À©ºî¶¨ÎÏ¡§AX-ON
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
