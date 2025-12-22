2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、東京国際大学は2年連続9回目の出場を迎えます。

東京国際大は箱根出場への5カ年計画を掲げ、2011年に創部。2015年第91回大会で関東学生連合の一員として出場すると、第92回予選会で第9位となり、チームとして初の本戦出場を果たしました。

チームを引っ張る主将の“ゆうじろう”

前回101回大会では総合8位で3年ぶりにシード権を獲得。今年のチームスローガンには『新時代〜感謝と挑戦〜』を掲げます。

新しい強い時代をつくっていけるようにと、2区で区間新記録を出したエティーリ選手(3年)など強い留学生と、日本人選手の両方でしっかり戦っていけるチームを目指しています。

エティーリ選手は競技だけでなく日本の生活にもなじんでいます。好きなご飯は「牛丼」。日本の食べ物にも夢中なエティーリ選手。もちろん情熱は陸上にも。1200m×5本の練習では、トラック1周64秒のハイペースですが、しっかりこなします。「今日はペースはちょっと速い。東京国際、箱根頑張ります」と日本語で笑顔をみせました。

東京国際大学は、強い留学生だけではありません。注目は2人の「ゆうじろう」です。1人目はキャプテンの菅野裕二郎選手(4年)、前回初の箱根で9区区間3位の実力者です。

「前半区間で勝負をして、区間賞をとる走りでチームのシード権、過去最高順位に貢献できたら」

急成長中の2年生“ゆうじろう” 指揮官も絶賛

指揮官が期待を寄せるもう1人の「ゆうじろう」は、急成長中の小柴裕士郎選手(2年)です。中村勇太監督代行は「小柴が1年生の時は箱根駅伝出走にはいたらなかったが、トラックのスピードもあるし、今年に入ってハーフマラソンの距離への対応力が非常に上がってきた。一番理想的な選手」と評します。

小柴選手は練習でも存在感をみせます。この日は記録会に向けたメニュー。5000mを1本走ります。設定タイムは14分15秒。他の選手から10秒遅れでスタートします。追いつき、最終的には先頭でフィニッシュ。なんと13分54秒で自己ベストよりも4秒速いタイムが出ていました。

試合でも早速成果をみせます。1週間後に行われた11月日体大長距離記録会10000mでは、自ら先頭を引っ張り積極的なレース展開。組トップで自己ベストを25秒更新する28分17秒70のタイム。仲間からは「すごいなおまえ」「感動して泣きそうだわ」など声が飛びます。

小柴選手は、「調子も良かったので、どこまでいけるか確認したくて。いいペースで押していけた」と振り返ります。箱根駅伝の希望区間は1区。「結構自信持ってスタートに立てると思う。区間賞を取れるように頑張りたい」と爽やかな表情をみせました。

箱根駅伝へチームの風向きは良好。主将の菅野選手は「5強と呼ばれていますけれど、5大学の選手たちに負けないような、5強崩しができるような大学だというアピールがしたい」と力を込めました。