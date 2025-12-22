“ダイアン津田が惚れた”森山未唯、『週プレ』でビキニ姿に 【名探偵津田】理花ちゃん“大胆露出”
タレントの森山未唯が、22日発売の『週刊プレイボーイ』1＆2号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】圧巻のナイスバディを披露した森山未唯
森山はTBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜 後10：00）のダイアン・津田篤宏による、人気企画「名探偵津田」に出演。森山は、前々回の『名探偵津田』で、ダイアン・津田篤宏とバディを組む鈴木理沙役を務め、前回はホテルスタッフ・理奈として再登場し、津田も一気にハイテンションとなり、SNS上でも歓喜の声が相次いだ。現在放送中の新作「名探偵津田 第4話 〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」にも理花役で出演している。
今回は、『名探偵津田』でみせた見事な“助手”の一面ではなく、ビキニ姿で大胆に素肌を披露している。
そのほか同号では、表紙＆巻頭グラビア＆DVDに豊島心桜、そのほか瀬戸みるか、相楽伊織、冴木柚葉、深田恭子、加藤綾乃が登場する。
