12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会。福島県代表は5年連続16回目の出場となる尚志です。29日に初戦、浦和駒場スタジアムでの1回戦に登場する尚志を応援したくなる5つのポイントを紹介します！

1.伝統のパスサッカーに“蜂”のひと刺しをプラス

日本で初めての女子工業高校として創立。校章には勤勉の象徴「蜂」がデザインされています。

サッカー部は仲村浩二監督が創部当初から28年間「見ていて楽しいパスサッカー」を教え続けています。今年は伝統のパスワークに加え前線にスピードのあるアタッカーを擁しています。

華麗なパスワークと鋭いカウンター。蝶のように舞い、蜂のように刺す。変幻自在な攻撃サッカーで全国の頂点を目指します。

2.歴代最高成績は選手権ベスト4

選手権全国大会ベスト4に2回進出をしている尚志。東日本大震災のあった90回大会では尚志の躍進が県民に元気を届けました。

「強い福島を伝えたい」と挑んだ97回大会。染野唯月選手(現・東京ヴェルディ)を擁し準決勝に進出。青森山田と激戦を繰り広げました。

3年生の多くは小学生の時に見た97回大会の尚志のサッカーに憧れて入学をしています。憧れを超え、全国制覇を目指す戦いに注目です。

3.チームのテーマは「下剋上」

97回大会以降、選手権全国大会では2回戦の壁を越えることが出来ていません。強い尚志をもう一度。その思いを「下剋上」という言葉に込めます。

夏の高校総体では6年ぶりの全国ベスト4。手ごたえと課題が見つかった成長の夏を過ごし、冬の選手権で全国制覇を目指します。

4.仲村監督の夢

郡山市大槻町に校舎を構える尚志。仲村監督は「大槻町をサッカータウンにすることが夢」だと話します。

就任当初、部員数はわずか5人。それでも「見ていて楽しいパスサッカー」を伝え続け今では部員数は121人。

また、小・中学生年代のサッカーチーム「尚志FC」を立ち上げ、100人以上の子供たちが所属しています。高校生がサッカーを教える事もあり、サッカーを通した地域交流が生まれています。

5.エース 根木翔大

エースナンバー「9」を背負うのは3年生の根木翔大選手。97回大会で背番号「9」を背負った染野選手に憧れて兵庫県から福島県の尚志に進学しました。今大会では「尚志の9番と言えば根木」と思ってもらえるような活躍を見せたいと意気込みを話します。

尚志の初戦は12月29日。香川代表の高松商と対決します。

(取材・文 高校サッカー選手権民放43社 / 福島中央テレビ)