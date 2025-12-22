『あかね噺』『天幕のジャードゥーガル』…テレ朝新作アニメ“生”発表会、緊急生配信決定 置鮎龍太郎＆ファイルーズあいら声優陣も出演
テレビ朝日のアニメ最新情報を紹介する『テレビ朝日 新作アニメ“生”発表会』が、27日午後6時より、tv asahi animation YouTubeチャンネルにて緊急生配信されることが発表された。この“生”発表会では2026年上半期のラインナップが全面公開され、初解禁情報も。人気声優たちが続々登壇し、トークを繰り広げる。
【画像】まいける兄さん…新キャラ5人登場！公開された『あかね噺』場面カット
2026年4月より、“IMAnimation”枠で放送することが発表され、注目が高まっている『あかね噺』。“生”発表会には永瀬アンナ、江口拓也、高橋李依ら主要キャストが登壇しするほか、さらなる重大発表がも。阿良川魁生役を担当する新たなキャストが解禁され、“生”発表会に登場する。
宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編で第1位を獲得、2026年のアニメ化に期待が集まっている『天幕のジャードゥーガル』では、多数の初解禁情報が発表される。この作品はテレビ朝日が『ダンダダン』など多くの有名作品を手がけるアニメーション制作会社・サイエンスSARUとタッグを組むことで話題を集めているが、今回の“生”発表会で、アニメ映像とビジュアルを初公開する。
また、26年1月クール作品でメインキャストを務める声優陣がこの“生”発表会に集結する。“IMAnimation W”で第2クールが放送される『地獄先生ぬ〜べ〜』から置鮎龍太郎、“IMAnimation”枠でスタートする『デッドアカウント』からファイルーズあい、“NUMAnimation”枠ではじまる『メダリスト』から春瀬なつみが出演。このほか、『劇場版「僕の心のヤバイやつ」』（2月13日金公開）からは堀江瞬、羊宮妃那が登壇。それぞれ作品のみどころを語るのはもちろん、視聴者から寄せられた質問に答える生配信ならではの企画もあり、爆笑トークを繰り広げていく。
さらに、7月からの第2期放送が解禁されたばかりの『片田舎のおっさん、剣聖になるII』からは最新PVがお披露目される。
