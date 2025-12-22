元NMB48美女、銭湯を満喫する姿に反響「ほんまに可愛すぎるー」
NMB48元メンバーで歌手の白間美瑠が20日までにインスタグラムを更新。銭湯を満喫する姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】サウナで汗を流す白間美瑠
白間が投稿したのは京都の銭湯サウナを訪れた際のオフショット。写真には、店ののれんを潜る様子やサウナで汗を流す様子、水風呂での笑顔などが収められている。
彼女の投稿にファンからは「ほんまに可愛すぎるー」「Beautiful」などの声が集まっている。
◼︎白間美瑠（しろま みる）
1997年10月14日生まれ。大阪府出身。2010年9月、オーディションに合格し、NMB48第1期研究生となる。翌年の元日、NMB48劇場で選抜メンバーの1人して劇場公演デビューを果たす。韓国のオーディション番組『PRODUCE 48』への参加を経て、2021年8月にグループを卒業すると、以降はソロの歌手、タレントとして活躍中。
引用：「白間美瑠」インスタグラム（@shiro36run）
