白間美瑠、銭湯を満喫する姿を披露　※「白間美瑠」インスタグラム

　NMB48元メンバーで歌手の白間美瑠が20日までにインスタグラムを更新。銭湯を満喫する姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。

【別カット】サウナで汗を流す白間美瑠

　白間が投稿したのは京都の銭湯サウナを訪れた際のオフショット。写真には、店ののれんを潜る様子やサウナで汗を流す様子、水風呂での笑顔などが収められている。

　彼女の投稿にファンからは「ほんまに可愛すぎるー」「Beautiful」などの声が集まっている。

◼︎白間美瑠（しろま みる）
1997年10月14日生まれ。大阪府出身。2010年9月、オーディションに合格し、NMB48第1期研究生となる。翌年の元日、NMB48劇場で選抜メンバーの1人して劇場公演デビューを果たす。韓国のオーディション番組『PRODUCE 48』への参加を経て、2021年8月にグループを卒業すると、以降はソロの歌手、タレントとして活躍中。

引用：「白間美瑠」インスタグラム（@shiro36run）