今年の『M-1』で“ピリついた瞬間”!? 野田クリスタルが困惑「どういう反応すればいいのか…」
漫才日本一を決める『M-1グランプリ2025』（テレビ朝日系）が21日、生放送され、たくろうが決勝初進出、初優勝を飾った。この大会の「打ち上げ」配信では、マヂカルラブリー・野田クリスタルが大会中の「ピリついた」瞬間を振り返った。
『M‐1』決勝で“一度は観たかった”コンビ！ 記憶に残る敗退者たちを振り返る
この日の大会後、サントリー公式YouTubeチャンネルおよびTVerでは「M-1打ち上げ by−196」を配信。2020年王者のマヂカルラブリーと渋谷凪咲が打ち上げの“幹事”に就任し、ファイナリスト10組とトークを繰り広げた。
3年連続決勝進出し、今年は昨年と同じ5位に終わったヤーレンズ（楢原真樹・出井隼之介）のトークパートでは、楢原が「（中川家）礼二さんが帰っていったから（自分も）帰ろうかなと」と、審査員を務めた中川家礼二に言及。すると野田が「あれ結構ピリついてさ」「あれどういう反応すればいいのか…」と当時の戸惑いを回想した。
これはたくろうの優勝決定後にさかのぼる。番組の最後に総評を求められた礼ニが、「今日来てる人は全員、絶対漫才は続けてください！」と敗退者にエールを送りつつ、「後の配信は行かない人は行かなくていいです」「早く家に帰してあげてください！」とボケてみせて、スタジオの笑いを誘っていたのだ。
このパートについて野田は「あれはだいぶピリつきますよね？」と、カメラの後ろにいる「打ち上げ」関係者の方に向けて問いかけ、「礼二さんだから強く言えねえしさ。もう誰も強く言えねえし…（笑）」と、大御所の自由な発言を振り返っていた。
