日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表した。西前頭３枚目・伯桜鵬（伊勢ケ浜）がしこ名を伯乃富士に改めた。

２２歳の伯乃富士は２３年初場所に幕下１５枚目格付け出しで初土俵。所要３場所で新入幕を遂げ、しこ名を本名の落合から伯桜鵬に改めた。故郷の鳥取・倉吉市などの旧地名「伯耆国（ほうきのくに）」から「伯」。元横綱・琴桜と同じ倉吉市立成徳小時に初めて出場した相撲大会「桜ずもう」から「桜」。当時の師匠で元横綱の「白鵬」から１文字を受け継いだしこ名から、２度目の改名となった。

また、伊勢ケ浜部屋所属の力士は幕下の聖白鵬が寿之富士、天照鵬が三重ノ富士、松井が嵐富士、三段目の川副が花の富士に改めるなど、伯乃富士を含めて９人が一斉にしこ名を新たにした。

▽改名力士は以下の通り。

幕内 伯桜鵬→伯乃富士（はくのふじ）

幕下 聖白鵬→寿之富士（としのふじ）、天照鵬→三重ノ富士（みえのふじ）、松井→嵐富士（あらしふじ）、野田→藤壮大（ふじそうだい）、向田→淡の海（あわのうみ）

三段目 泉翔鵬→泉富士（いずみふじ）、川副→花の富士（はなのふじ）、美→美富士（ちゅらふじ）、大ノ蔵→蔵ノ富士（くらのふじ）、日煌→大綱（おおつな）

序二段 良ノ富士→翠河富士（すいがふじ）

序ノ口 福岡→福福丸（ふくふくまる）