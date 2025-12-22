全日本選手権最終日

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権最終日は21日、東京・代々木第一体育館で行われた。今季限りでの現役引退を表明している女子の樋口新葉（ノエビア）は、合計203.06点で8位。演技後はリンクで大の字となり、盟友の演技にも涙を浮かべた。

樋口が全日本のラスト演技で、確かな存在感を示した。フリー冒頭のダブルアクセル─3回転トーループが乱れたものの、そこから立て直した。

死力を尽くした4分を終えると、リンクの上で大の字に。「もう最後だからいいかと思って、大の字になった。（氷は）冷たかった」と笑った。

キス＆クライで合計200点超えを確認すると涙を流しながら大笑い。「結構、嬉しかった。今はこれ以上はできなかったなと思った。本当に全部出し切った」と振り返った。

自身の演技を終えると、最終滑走の親友・坂本花織の演技を涙を浮かべながら見守った24歳。今後については、「（試合が）あれば出たいけど、自分のメンタル次第かなと思う」と話していた。



