リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションは、「いちごビュッフェ」第1弾を2026年1月15日から3月11日まで開催する。

いちごスイーツ＆ランチビュッフェでは、いちごをあしらったショートケーキやタルト、いちごサンド、いちごの冷製スープなど全48種を揃える。いちごのオムレットと豚肩肉のハーブローストは目の前で仕上げて提供する。冬のごちそうディナービュッフェでは、ローストビーフと魚介の赤ワイントマト煮込みを目の前で仕上げて提供するほか、淡路産牛ミンチのミートラザニア、蝦夷アワビとキノコのハーブバター焼きなど世界各地の郷土料理や温製料理、前菜など全30種を用意する。スイーツは、いちごのショートケーキ、ティラミス、ガトーショコラなど全17種。フリードリンク付プランでは、スパークリングワイン、アサヒスーパードライエクストラコールドなど約14種を提供する。

場所は「オールデイダイニング リモネ」。提供時間はランチが午前11時30分から午後3時まで、ディナーが午後5時から9時半までの2時間制。料金は大人5,900円から、小学生4,554円から、大人1人につき未就学児1人無料。税・サービス料込。