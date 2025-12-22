クラシックを超えて進化。快適性と美しさを両立した【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
リフレクター仕様のNマークが輝く。定番を刷新したアップデートモデル【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、定番モデル「574」を現代的にアップデートした一足。ミッドソールとアウトソールの各パーツの硬度を見直し、クッション性とグリップ性を向上。さらにインソールをEVAからPUへ素材変更し、快適性をグレードアップしている。
「574」の特長である安定感のあるラストをアップデートし、ホールド性を高めながら美しいフォルムを実現。
Nマークはリフレクター仕様で高級感を演出し、夜間の視認性も確保する。アッパー構造は根本から見直され、パーツ数や工程を削減することで足あたりをスムースにし、フィット感を向上させている。
クラシックな魅力を残しつつ、快適性とデザイン性を兼ね備えた進化アイテムだ。
