井上尚弥に勝つには「守備」しかない サウジ決戦が迫るメキシコ戦士が漏らした怪物への“戦略”「弱点を見出すというよりも…」
ピカソ戦が間近に迫る井上。その強さに欠点など見られない(C)Getty Images
「一瞬で全てが変わってしまう」
群雄割拠の現ボクシング界において「最強」とも評される“モンスター”といかに対峙すべきか。これは井上尚弥（大橋）からの勝利を狙うライバルたちにとって、最大にして、最重要な難題と言えよう。
なにせ明確な弱点が見当たらない。2024年5月のルイス・ネリ（メキシコ）戦、そして今年5月のラモン・カルデナス（米国）戦で、それぞれダウンを喫し、自身4階級目となるスーパーバンタムでの適応に課題があるようにも思われたが、いずれの試合も井上はKOで勝利している。
加えて、今年9月のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）戦では終始圧倒。「倒しに行かないことがこれほど難しいんだなっていう発見はありました。堪えて判定に持っていけたっていうのは、一つ自分の中で良かった」と“過去最強”と目されたライバルを相手に、スケールの大きさを見せつける形で白星を飾った。
また、昨今の井上はタフさも際立っている。今年は、来る12月27日にサウジアラビアのリヤドで行われるアラン・ピカソ（メキシコ）との決戦が実施されれば、年間4試合をこなす形となる。ここまでのハードワークは、各階級の国際的なトップランカーたちを見ても、まさに異例。井上がいかに超人的かを物語っていると言えよう。
文字通り「無敵」のモンスターの牙城を崩すのは一筋縄ではいかない。どれだけ徹底した策を講じても、あっさりと突き破られる。それでもライバルたちはあの手この手を模索する。
当然ながら、「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI（ナイト・オブ・ザ・サムライ）」と銘打たれたサウジ決戦が迫るピカソも思考を巡らせる。メキシコ・メディア『『IZQUIERDAZO』のインタビューに応じた25歳は、「ナオヤは、とても爆発的なファイターで、一瞬で試合の流れを変えられる。だから僕らは常に彼に対して精神を研ぎ澄まし、集中力を切らしてはならない。じゃないと、一瞬で全てが変わってしまう」と強調し、守戦的な戦術を取る可能性に触れた。
「（井上に）弱点を見出すというよりも、僕らは防御を駆使しながら戦うことを考えているよ。優れたディフェンスを駆使しながら、試合を自然と展開していく。その場で、その場で、スタイルをどう変えていくかを判断するつもりだ。戦略の詳細をあまり明かしたくないが、要するに、僕にとってナオヤと戦う上では守りが最も重要だってことだね」
井上との対戦が迫り、持論を展開するピカソ(C)Getty Images
熟考を重ねた末の「最適解」は――
実際、理にかなった策かもしれない。
身長173センチで、リーチは178センチと井上を体格で上回るピカソだが、過去33戦（32勝1分け）でKO数は17（53.13％）とパワー不足は否めない。数多の猛者をリングに沈めてきたモンスターほどの爆発的なパワーを持ち合わせていないのであれば、「最も重要」と語る守備的な戦いで距離感を保ちながら、機を見計らって繰り出すカウンターでポイントを挙げていくスタイルこそが最適にもなり得る。
“メキシコの東大”と言われる国立自治大に在学する秀才に通う秀才ファイターは、こうも続けている。
「まぁ12ラウンドを戦いきれるように備えているよ。たとえ以前のように15ラウンドになっても、僕は問題なく挑むつもりだ。戦いが進むにつれて、攻撃に出るべきなのか、守備的に振る舞い続けるべきかを調整すれば良い。それに、ナオヤは今年に4試合も戦っている。精神的にも少し疲れているかもしれないでしょ」
無論、井上を軽んじているわけではない。眼前に立ちはだかる絶対王者が地力で到底及ぶ相手でないのは百も承知だ。ゆえにピカソは、「彼との戦いは、一秒たりとも気が抜けない。まるでF1マシンに乗るかのように臨まなければならないと思っている」と訴える。
「すべてを完璧に調整し、すべてを限界まで押し上げなければならない。そして、最初のパンチを食らった瞬間、自分が何をすべきか気づくと思うんだ。リング上で計画した通りに実行できるとは限らない。相手がナオヤならなおさらね。だから最初のパンチを食らうまでは、どう戦うかを考え続けるよ」
熟考に重ねた末に、井上への“最適解”は見出せるのか。ピカソの言う「瞬間」を興味深く見守りたい。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]