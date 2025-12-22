月2万5000円からが「安定して積立投資できる金額。余裕があれば増額」34歳女性のNISA1年目
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人のみ
▼金融資産
年収：340万円
現預金：50万円、リスク資産：25万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託22万円など
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2025年から
2025年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月2万5000円」からスタートし、現在は「3万円」。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本20万円→評価額22万円」と利益が出ている様子。
「開始した当初はトランプ関税の影響もあり運用益がマイナスに推移していたが、その後上昇し、平均＋12％程度の運用益が出ている。安定して積立投資できる金額でスタートし、余裕があれば増額してきた。大きなプラスではなく、少しずつではあるが、着々と増やせた」と説明されています。
積立投資を始めて「投資について考える機会が増えた。資産を増やす意識が以前よりも高くなった」と言います。
新NISAについては、現時点では「投資に回せる金額には限りがあるので、成長投資枠は使っていない」とあり、無理のない範囲で運用を心掛けている様子。
今後も積立投資は「長い目で見て一喜一憂しない」ことを肝に銘じて継続していきたいと語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
34歳・年収340万円アルバイト女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は東京都に住む34歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
日ごろから「生活費などは節約を意識しているが、交際費の割合は大きくなりがち」だという投稿者。
