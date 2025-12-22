2006年3月、第1回WBCで優勝を達成し、笑顔で会見に臨む日本代表チームの王貞治監督（左）とMVPの松坂大輔＝ペトコ・パーク（写真：共同通信社）

スポーツの世界大会と言えば、近代オリンピックが頭に浮かぶ。トップ選手が集い、多種目の競技を行う世界最大のスポーツ大会だ。1896年に教育学者クーベルタンの提唱で始まった。第1回大会はギリシャのアテネで開催された。当初はアマチュア選手の大会だったが、現在では多くの競技でプロ選手の出場が認められている。

競技単位の大会では、サッカーのワールドカップが1930年に始まった。

野球の世界大会は、1938年に国際野球連盟（IBAF）が主催する「IBAFワールドシリーズ」が始まったが、アマチュア選手の大会であり、実力、規模ともに圧倒的なMLBの選手は出場しなかった。

プロ選手の出場が難しかった「野球世界一」を決める国際大会

野球ではMLBは、最終の勝者を決める大会を「ワールドシリーズ」と呼称している。野球界ではこの競技が始まったアメリカこそが「世界の中心」であり、MLBの勝者が世界一だ、という強い自負があったのだ。

野球の世界大会は「アマチュアワールドシリーズ」として行われてきたが、1988年には「IBAFワールドカップ」となった。2年に1回開催されるこの大会ではキューバ、ニカラグア、ベネズエラなど中米諸国が強かった。

キューバは1959年のキューバ革命で実権を握ったフィデル・カストロ議長が大の野球好きで、国内リーグ（CNS）を全面的に支援し、選手は国家公務員として生活を保障された。それもあって、キューバはアマ球界では最強チームだった。

オリンピックでは、野球は正式の競技ではない「公開競技」として7回開催されたが、1992年のバルセロナ五輪から正式競技となった。しかし2008年の北京五輪を最後に、正式競技から外れた。アメリカ大陸と東アジアでしか盛んではなく、世界的に行われている競技ではないというのが理由だったが、世界最強のMLBが選手を派遣せず、競技そのものが盛り上がりに欠けたことも大きかった。

その後、東京、ロサンゼルスと、野球が盛んな国が開催国になったオリンピックだけでスポット的に正式競技になっている。

バスケットボールも1992年から五輪の正式競技になったが、この年から世界最高峰のプロリーグであるNBAが「スター軍団」を五輪に派遣し、大いに盛り上がった。アメリカのプロ団体の姿勢の違いが、両競技の五輪でのステイタスを決めたと言ってよい。

「IBAFワールドカップ」は1998年からプロ選手の参加を認めた。しかし開催時期は9〜11月。MLBやNPBのポストシーズンと重なるため、プロ選手の参加は難しかった。

ついにWBC開催へ

転機は2006年にやってきた。

MLBのバド・セリグコミッショナー（当時）はWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）を開催したのだ。主催はMLBとMLB選手会が設立したWBCI（ワールド・ベースボール・クラシック・インク）だ。

MLBのペナントレースに配慮してシーズン前の3月に開催される。MLB直々の大会だけに、WBCにはMLB選手も出場することとなった。

WBCが始まると「IBAFワールドカップ」の存在意義は色あせた。IBAFは、以後も2007年、09年、11年とワールドカップを開催したが、オリンピック競技から外れたことからIOC（国際オリンピック連盟）からの補助金がなくなり、開催費用が高騰してIBAFそのものが財政難に陥った。

そこでMLBが支援に乗り出し、IBAFと国際ソフトボール連盟が合併してWBSC（世界野球ソフトボール連盟）が設立される。

同時に野球ワールドカップは廃止され、トップレベルの野球の世界大会はWBCに一本化された。

こういう形で、WBCは野球世界一を決める大会になったが、その運営はなおも紆余曲折があった。

第1回大会、日本が優勝

最大の問題は、MLBが実質的に主催する大会でありながら、MLB球団が必ずしも協力的とは言えなかったことだ。

第1回大会には、野手はデレク・ジーター、チッパー・ジョーンズ、アレックス・ロドリゲス、ケン・グリフィーJr.など錚々たる選手が出場した。

しかしこれらのベテラン大物選手は、十分に調整することなく出場し、高いパフォーマンスを見せた選手は、ケン・グリフィーJr.くらいで多くの選手は精彩を欠いた。

投手陣は、14人のうち9人が救援投手。先発投手5人のうち、ロジャー・クレメンスは43歳、アル・ライターは40歳、マイク・ティムリンは38歳。実際にエース級の投球が期待できるのは前年22勝のドントレル・ウィリスと13勝のジェイク・ピービーだけだった。

しかしドントレル・ウィリスは乱調気味で、ストライクが入らず2戦2敗。

出場選手の顔ぶれから、アメリカは優勝候補筆頭と言われたが、第2ラウンドで敗退した。

それだけでなく、ドントレル・ウィリスはシーズンに入っても制球難が治らず、成績は急落。以後、一線級の成績を残すことなく引退した。

この一件で、MLB球団のオーナーは、WBCに選手を派遣することの「リスク」を強く認識するようになった。

1990年代に入ってFA選手の移籍が活発化し、年俸が急騰。複数年の大型契約を結ぶ選手が増加した。そうした大型契約を結んだ選手が、MLBの公式戦やポストシーズンで故障するならまだしも、関係がないイベントで負傷したり、調子を落とすのは大きなリスクだと考える経営者が多かったのだ。

これに対して日本は、NPBが全面的に協力しプロ野球のトップ選手、さらにはMLBで活躍するイチローも参戦し、西武のエース松坂大輔の活躍もあって初代王者になった。

2006年の第1回WBCで日本代表が初代世界一に。ナインと一緒に大きな日の丸を持ちVサインするイチロー＝ペトコ・パーク（写真：共同通信社）

松坂大輔、2大会連続でMVPに

2009年の第2回WBCでは、アメリカ代表にはMLB21球団から選手が参加した。ヤンキースのデレク・ジーターは2大会連続で出場した。

しかし前年本塁打王のフィリーズのライアン・ハワード、タイガースのミゲル・カブレラ、最多勝のダイヤモンドアックスのブランドン・ウェブ、インディアンスのクリフ・リーらは早々に「出場しない」と表明。アメリカは今回も第2ラウンドで敗退した。

日本は2006年に続き連覇を果たし、このときはレッドソックスの投手となっていた松坂大輔が2大会連続のMVPに輝いた。

2009年のWBC第2回大会でキューバ戦に先発し6回無失点と好投した松坂大輔。第1回大会に引き続き、侍ジャパンはWBCで連覇を達成、松坂も2大会連続でMVPに輝いた＝ペトコ・パーク（写真：共同通信社）

この時期までのWBCはアメリカでは注目度が低く「WBCはエキシビションゲーム（オープン戦）」と考えるファンも多かった。

また、あいかわらず球団オーナーは参加には消極的だった。MLBにはドミニカ共和国、ベネズエラなどからも多くの選手が参加していたが、こうした国の選手の参加も渋るオーナーが多く、MLB選手が主力になる国の陣容は見劣りし、NPB選手が主体の日本が連覇を果たしたという背景がある。

2013年の第3回大会は、ドミニカ共和国が初優勝した。しかも全勝だった。このときも、MLB球団のオーナーは選手の参加には消極的で、ドミニカ共和国代表30人のうち7人はマイナーリーガーだった。

2013年のWBC第3回大会の決勝でプエルトリコを下して初優勝を決め、マウンドに駆け寄るドミニカ共和国ナイン＝AT＆Tパーク（写真：共同通信社）

しかしドミニカ共和国は、冬季に中米諸国による「ウィンターリーグ」「カリビアンシリーズ」という大会を行っており、シーズンオフになっても野球をしている選手が多かった。それだけに調整が容易だった。

アメリカは今回も第2ラウンドで敗退。代表監督のジョー・トーリは「この時期に選手に無理をさせるわけにはいかない」と語った。

日本は当時6人いた日本人メジャーリーガーが全員出場を辞退し、NPB選手だけで参戦したが、準決勝でプエルトリコに敗退した。

第4回大会、出場を辞退するMLB選手が多い中ながら米国が優勝

2017年の第4回大会も、アメリカ代表は辞退者が相次いだ。そんな中で前年20勝で3度目の最多勝を獲得したナショナルズの大エース、マックス・シャーザーが参加に意欲を示していたが、2017年になって右手薬指の疲労骨折がわかり辞退。

しかし、この大会でアメリカ代表は決勝でプエルトリコを破り初優勝を果たす。

第4回大会でWBC初優勝を果たし喜ぶ米国の選手たち＝ロサンゼルス（写真：共同通信社）

72歳のジム・リーランド監督は、選手掌握術に長けていた。比較的地味な選手が多かったが、好調な選手を起用し、選手のモチベーションを高めて初優勝した。

日本は、前年MVPをとった日本ハムの大谷翔平が参加を表明していたが、負傷で出場辞退。MLB選手はアストロズの青木宣親だけ。準決勝でアメリカに敗退した。

スーパースターを揃えた米国代表を侍ジャパンが破って優勝した第5回大会

2021年に予定されていた第5回大会は、新型コロナのパンデミックのため2023年に延期された。

この大会でアメリカは、スーパースターのエンゼルス、マイク・トラウトが前年7月に参加を表明、主将に指名された。MVPを獲得したドジャースのムーキー・ベッツ、フィリーズのトレイ・ターナー、カージナルスのポール・ゴールドシュミットなどのタイトルホルダーが参加。カージナルスのアダム・ウェインライト、ダイヤモンドバックスのメリル・ケリーなど先発陣も充実。

日本はエンゼルスの大谷翔平、パドレスのダルビッシュ有が参加を表明、オリックスの山本由伸、ヤクルトの村上宗隆、巨人の岡本和真などNPBのベストメンバーをそろえ、決勝でアメリカと対戦し3対2で劇的な3度目の優勝を飾った。

2023年3月のWBC第5回大会で優勝し喜ぶ日本ナイン＝米マイアミ（写真：共同通信社）

5回の大会を経て、WBCはようやく「野球世界一決定戦」になったと言えよう。

来年に迫った第6回大会では、アメリカはヤンキースのアーロン・ジャッジ、サイヤング賞投手のパイレーツ、ポール・スキーンズ、60本塁打のマリナーズ、カル・ローリーなど最強メンバーが早くも参加を表明。

日本もドジャースの大谷翔平、山本由伸をはじめ、MLB、NPBのトップ選手が参加を表明。前回を上回る豪華な大会になりそうだ。

すでに第6回WBCの東京ラウンドのチケットはプラチナ化している。何次もの「先行抽選販売」が行われているが、入手は非常に困難になっている。WBCの東京ラウンドでは、これまで日本戦以外の観客動員は50％程度だったが、今回は売れ行きがよさそうだ。

東京ラウンドは従来、TBS、テレビ朝日などが地上波テレビで中継してきたが、今回はアメリカのネットメディア、Netfrixが独占契約。同社はアメリカラウンドも含め全47試合を中継する。

「アメリカが本気で、WBCをビジネスにしようとしている」ということだろう。

筆者：広尾 晃