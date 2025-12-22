医師による安楽死は許されるようになるのか。写真はイメージ（写真：Skrypnykov Dmytro/Shutterstock.com）

（松沢 みゆき：在スウェーデンのジャーナリスト）

モルヒネも効かず「命を断ってほしい」「殺してくれ」と懇願

筆者の母はこの9月、肺がんで亡くなった。その2週間後に読んだこのニュースは、今もずっと、心に刺さったままだ。その概略は以下のようなものである。

ストックホルムの緩和ケア病棟にいた97歳のロルフは、周囲にいる医師や看護師、家族に、数日間にわたって「命を断ってほしい」「殺してくれ」と懇願し、時には叫び声を上げていた。痛みを和らげるために鎮静剤やモルヒネ、神経弛緩薬が投与されていたが、それほど効き目はなかったようだ。

ある秋の日の午後、一番可愛がられていた末の息子アンダースが、父の鼻と口をふさいで窒息死させた。彼はすぐに医師や看護師を呼んで 「私は父の言う通りにしました。彼の最期の願いを叶えました」と言い、殺人容疑で逮捕された。

裁判で彼は「父の様子を見るのは耐え難いことでした。私は、父が苦しまないようにする責任を感じました。私は父の苦しみを終わらせるために、彼の人生を終わらせたのです。もしそれが刑務所行きを意味するなら、そうします」と供述している。

起訴状には、アンダースが父への「同情」に基づいて行動したと記され、ロルフが高齢であること、その病状、「余命が非常に短い」と診断されていたこと、そして彼が「死の援助を強く明確に望んでいた」ことが示されている。

裁判所は状況を考慮し、いわゆる「慈悲深い殺害」（安楽死）とみなした。情状酌量の余地があるとの判断からだとみられる。

検死をした医師は、父親の死亡診断書に「窒息死」とは書かず、死因を「肺炎」とした。

おそらくこの医師は、実行した息子の刑罰が軽減されるよう配慮したのだと思われる。つまりこの医師は、「このケースでの安楽死幇助は許容範囲」と判断したのだろう。

この点を検察官に問われた医師は、次のように答えている。

「患者は、人生の最期に病気で亡くなったのです」

「息子が、自分が彼を殺したと思ったまさにその瞬間に、死が起きたのかもしれません。この患者のように脆い状態にあると、死はいつ訪れるかわからないものです」

英仏などで「死を選ぶ権利」が認められる見通し

欧州では現在のところ、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スペイン、ポルトガルが積極的安楽死を合法化している。スイスでは、自殺幇助が認められている。

フランスでは今年5月、安楽死幇助法案が国民議会で可決された。次の段階として上院での審議となっている。上院で可決されると、再び国民議会で可決されれば法律として成立することになる。

イギリスでも、英国下院で「終末期患者への自殺幇助法案」が可決された。上院での審議や国王の裁可など、さらなるプロセスを経ることになる。

日本や筆者の住むスウェーデンをはじめ、世界の大多数の国では、安楽死は認められていない。しかし現在、多くの国では、安楽死の合法化を認める流れは進んでおり、議論も盛んだ。

安楽死は「死の医療化（Medicalization of Death）」と言われる。

これは、「死」という、本来は個人的で自然なプロセスであるものが、医療システムと専門家（医師や看護師など）の管理下に置かれるようになる、という意味だ。つまり医師の役割が、病気を治療し生命を維持することから、患者の意思に基づいて生命を積極的に終わらせることにまで拡大されることになる。

安楽死賛成派と反対派の拮抗は、大雑把に言えば、手塚治虫の名作に出てくる天才外科医ブラック・ジャックと安楽死を信条とするドクター・キリコの対立に似ているかもしれない。

患者を救うか、安楽死させるかで、激しく対立する2人の医師。ブラック・ジャックは「いい加減、お前さんの勝手な判断で病人を殺すのはやめろ」と言い、キリコは「俺はな、苦しんでもがいて、そして死にきれない患者を楽にしてやってるんだぜ。感謝されているんだ」と反論する。

医療従事者の約6割「安楽死を幇助する可能性がある」と回答

世界は今、「死」をどちらの側に委ねるのか、という瀬戸際に立っている。

前述したようにスウェーデンでは安楽死は認められていない。だが、「安楽死」合法化に賛成と答える国民は、調査のたびに増え続け、今年3月の世論調査では、国民のほぼ80％が支持を表明している。

医療従事者の安楽死の容認に対する支持も非常に強く、医療従事者全体でも約8割（79％）が容認しており、特に看護師の支持（82％）が高い。

また、医療従事者の約6割が自身で安楽死を幇助する可能性があると回答しており、倫理的な葛藤がありつつも、現場での容認度が高いことが示されている。

安楽死の合法化に強力に反対しているのは、医師会と宗教界・倫理学者、障害者団体だ。

スウェーデン医師会は、以下の見解を示している。

「私たちの倫理規定では、医師は死を早めるような処置をとることは決して許されていません」

「私たちは安楽死に対して概して否定的な見方をしています。医療の役割は治癒、治療、ケアの提供、そして苦痛の緩和であると考えています」

北欧医師会の倫理委員会は今年、新たな共同声明で、安楽死と安楽死幇助に反対する姿勢を明確に示した。同会の倫理規定第2条には、「医師は人命保護の重要性を考慮し、死を早めることを目的とした措置を決して講じてはならない」と規定している。

世界医師会（WMA）も、「安楽死と医師による自殺幇助に関するWMA宣言」（2019年）で、安楽死と医師による自殺幇助から明確に距離を置く、としている。

とはいえ、「安楽死」の合法化を望む声は、高まる一方である。

2000年代前半から「安楽死を認めてほしい」との声

スウェーデンでは2000年代前半頃から、ALS（筋萎縮性側索硬化症）や末期がん患者が「安楽死を認めてほしい」と公的機関や政治家に訴える事例が報道された。しかし法的には認められず、患者はスイスなど国外で自殺幇助を受けるケースが散見される。

また、安楽死が認められないことから、薬の過剰摂取などで自殺したりするケースが相次いだ。

ここで、スウェーデンにおける安楽死関連の主要な出来事を時系列でみてみよう。

・2008年 アストリッド・リンドグレーン小児病院事件

ストックホルムのアストリッド・リンドグレーン小児病院で、脳障害を持つ早産児に対し致死量の麻酔薬チオペンタールを投与したとして小児科医が起訴された事件。医師は「乳児の苦痛を和らげるための処置」と主張。2009年、ソルナ地方裁判所は無罪判決を下した。

・2010年 麻痺女性の人工呼吸器停止

先天性の神経疾患を患い、6歳時から人工呼吸器を装着していた32歳の女性。本人が「治療をやめたい」と意思表示し、スウェーデン社会庁（Socialstyrelsen）が「本人の自己決定権」を認めた。病院は女性の人工呼吸器を停止させ、死亡させた。

・2010年 ALS患者の自殺事例

70歳の男性がALSを患い、スウェーデン社会庁に「自殺幇助を認めてほしい」と手紙を送ったが認められず、男性は自ら命を絶った。男性の健康状態は非常に悪く、呼吸困難もひどくなっており、彼の兄は「耐え難い苦痛だった」と話している。

生前のメディアのインタビューやリビングウィル（生前遺言）の中で、男性は病院で人工呼吸器を装着して治療を受けなければならないのであれば、生きたくないと明言し、安楽死ができない場合、自らの意思で行動を起こすと宣言していた。

安楽死ではなく、緩和ケアの充実を目指したが…

2010年代を通して、複数の患者が「法務大臣や政府に安楽死を認めてほしい」と公開書簡を送ったが、政府は「安楽死は認めない」と明言。代わりに緩和ケアの充実を政策課題とした。

2010年代後半以降も安楽死合法化は進まず、緩和ケアを尊重する医療体制が中心だった。この頃の世論調査では国民の約70％が安楽死の合法化に賛成している。

合法化が進まないものの、この時期も現実には苦しむ患者を見かねて、自らの判断で「安楽死」の措置を取る家族や医師はいた。

家族による幇助では、2008年頃、ALS患者が配偶者にモルヒネの過剰投与を依頼し死亡した事件が発生。配偶者は殺人罪に問われたが、裁判では「同情的な動機」が考慮され、軽い刑にとどまった。この事件が大きく報道され、以降、安楽死合法化の是非が議論されるようになった。

2019年には、重病の筋痛性脳脊髄炎を患う妻に致死量のモルヒネを投与したとして、62歳の男性が過失致死罪で懲役1年6カ月の判決を受けている。弁護側は、妻は耐え難い苦しみから、自ら命を絶ちたいと強く望んでおり、夫は妻の再三の懇願に従ったと主張した。最終的に、そうした事情と男性の動機が考慮され、刑期は懲役1年に減刑となった。

医師による幇助では、2020年、重いALSを患う60代の男性に対し、引退した医師が致死量の睡眠薬を供与し、男性が自ら服用して亡くなる事件があった。男性は、病気により麻痺が進み、自力での呼吸も困難になっていた。当初は、合法的に安楽死が認められているスイスのクリニックに行く予定だったが、コロナ禍のため渡航できなくなった。

国際保健学の名誉教授であり、安楽死推進団体「尊厳ある死の権利」会長でもあるスタファン・ベリストロム医師（77歳）が、男性の苦しみを見かねて助けることを申し出、致死量の睡眠薬を準備した。男性は片手がまだ動いたため、用意されたグラスの中の薬を自ら服用し、家族に見守られながら、数分後に自宅で亡くなった。

ベリストロム医師の主張は、こうだ。

「私は、他の誰も苦しみから救えない状況から、1人の人間を解放した」

「私は違法なことをしていないと考えている。むしろ、この行為を通して、私が医師免許を失うことになるのかどうか、法的な判断を仰ぎたい」

同医師は2022年、医師免許を失っている。が、彼のもとには今でも、多くの患者が助けを求めて連絡してくるという。

合法化の遅れがグレーゾーンを生み出す現実

かつてスウェーデン社会庁長官や国立医学倫理評議会の議長を務めていたシェル・アースプルンド氏は「医師グループは意見が変わりつつあり、現在では賛成と反対が50対50に分かれている」「スウェーデンでは医師が安楽死を実践しているという噂はよく聞いている」と語っている。

スウェーデンや日本をはじめとする安楽死の非合法国において、安楽死を巡る問題は、もはや抽象的な倫理論争の段階を超え、深刻な「死の医療化」の現場として現れている。

スウェーデンでは、国民の約80％が安楽死を支持し、「個人の自由」や「選択の自由」という国のイデオロギーを体現するかのように、自らの最期を決定する権利を求めている。しかしその声は、「治癒、治療、苦痛の緩和」を役割とする医療の伝統的倫理、特に医師会の強い反対によって阻まれている。

この合法化の遅れが、現実には、家族や医師による非公式な「安楽死幇助」という形で、法的なグレーゾーンを生み出している。致死量投与の依頼に応じた家族が「同情的な動機」で減刑されたり、幇助した医師が免許を失いつつも「人を苦しみから解放した」と主張したりする事例は、現行法が最期の苦痛を取り除くという人間の普遍的なニーズに応えられていない現状を浮き彫りにしている。

「愛する人たちに囲まれて、自宅で穏やかに死にたい」という究極の願い

さらに、検死医が死因を操作したと推察される事例は、現場の人間が、法よりも人道的な配慮を優先せざるを得ないほど、合法化の必要性を感じていることの証左とも言える。

自らの尊厳を全うするために多額の費用と労力をかけてスイスへ渡る患者、あるいは誰にも看取られず、たった一人で死地へ赴こうとする患者の訴えは、「愛する人たちに囲まれて、自宅で穏やかに死にたい」という究極の願いが、現行制度では叶えられていないという現実を示している。

本稿では詳述しなかったが、日本でも東海大学安楽死事件、川崎協同病院事件、京都ALS嘱託殺人事件など、 医師による「安楽死幇助」の事例がある。

安楽死合法化への道は、患者の「自己決定権」と医療の「生命至上主義」という二律背反する価値観をどう調和させるかという問いでもある。この議論は、単なる法制度の改正ではなく、社会が「尊厳ある死」をどのように捉え、支援していくのかという、文明の成熟度が問われる倫理的な問いかけでもあると言えるだろう。

筆者：松沢 みゆき