によるからの画像

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

シリコンバレーに登場したFDE

生成AIが一気に普及し、AI活用は一部の先進企業だけのものではなくなりました。

しかし、経営の現場を見渡すと、AIを導入したはずなのに業務が変わらない、現場で使われない、PoC（Proof of Concept＝概念実証）で止まったままという声が今も多く聞かれます。

このギャップの正体を理解する上で、シリコンバレーで登場したフォワード・デプロイド・エンジニア（Forward Deployed Engineer、FDE）という存在は極めて示唆的です。

FDEを一言でいえば、AIやソフトウエアを現場で価値が出るところまで責任を持つエンジニアになります。

従来のエンジニアは、要件定義を受けてシステムを作り、納品すれば役割を終えることが一般的でした。

一方でFDEは、納品という概念をほとんど持ちません。

顧客の業務に入り込み、その場で試し、直し、使われる状態を作ることが仕事です。

この職種が生まれた背景には、AIの性質そのものがあります。

AIは万能な魔法の箱ではありません。データの質、業務フロー、現場の判断基準によって、価値が大きく変わります。

つまり、AIは環境依存性が極めて高い技術なのです。

生成AIの登場により、モデル自体の性能差は急速に縮まりました。どの企業も高性能なAIを使える時代になった結果、差が出るのは使い方です。

どの業務に、どのタイミングで、どの精度でAIを使うのか――。この設計を誤ると、どれほど優れたAIでも役に立ちません。

ここでFDEの役割が浮かび上がります。

最も優秀なエンジニアが担う

FDEは、技術と業務の間に立つ存在です。顧客が抱える課題を聞き、その課題が本当にAIで解決すべきかを判断します。

AIを使う場合でも、全面的に任せるのか、人間の判断を残すのかを現場で決めるのです。

場合によっては、AIを使わない方が良いという結論を出すこともあります。この判断は、単なる技術力ではできません。

業務理解、ビジネス感覚、組織の力学への洞察が必要になります。だからこそ、シリコンバレーではFDEは最も優秀なエンジニアが担う役割だと言われているのです。

仕様書通りに作る力よりも、状況に応じて設計を変える力が求められるからでしょう。

FDEは営業でもありません。しかし、顧客と対話し、信頼関係を築く力が不可欠です。

サポート要員でもありません。しかし、現場のトラブルに即座に対応する実行力が求められます。

開発者であり、コンサルタントであり、時には現場責任者でもある。

それがFDEです。

この職種が特に重視されているのは、AIスタートアップやデータ基盤企業です。

米国のOpenAI、アンソロピック（Anthropic）、データブリックス（Databricks）などの企業では、FDEを営業部門と並ぶ重要なポジションとして位置づけています。

契約を取るだけではなく、顧客が成果を出すところまでがビジネスだと考えているからです。

FDEの存在は、インターネット上でソフトウエアを提供するSaaS（Software as a Service）ビジネスの構造も変えつつあります。

AI導入が進まない本当の理由

従来は、プロダクトを横展開し、数を売ることで成長するモデルが主流でした。しかしAIは、業務ごとに最適解が異なります。

そのため、初期導入段階で深く入り込む人材がいないと、解約率が高くなるのです。

FDEは、顧客定着率を高め、プロダクト改善のフィードバックを持ち帰る役割も担っています。

日本企業にとっても、この考え方は無縁ではありません。

AI導入が進まない理由の多くは、技術不足ではなく、責任の所在が曖昧なことにあります。例えば、誰が現場で判断するのか、誰が失敗を引き受けるのか。

FDEとは、その問いに人で答える仕組みだとも言えます。

ここまでが、FDEという概念そのものです。

このFDE的思想を、最も徹底して実践してきた企業がパランティア・テクノロジーズ（Palantir Technologies）になります。

データ分析企業のパランティアは、ペイパル（PayPal）創業者として知られるピーター・ティール氏が中心となって立ち上げた企業です。

ティール氏は一貫して、テクノロジーは中立ではなく、現実の権力構造や国家の意思決定に直接関与すべきだという立場を取ってきました。

リベラルなシリコンバレーの空気とは距離を取り、国家、安全保障、秩序といったテーマを真正面から扱う姿勢は、ドナルド・トランプ大統領支持という政治的立場とも重なります。

20年以上前からFDEの考え方を取ってきた

PayPal時代、金融という最も規制が厳しく、不正と戦わざるを得ない現実の中で、ソフトウエアが抽象論では通用しないことをティール氏は体感しました。

机上で完結する理想論ではなく、現場で機能するかどうか。その思想が、パランティアの徹底した現場主義につながっています。

パランティアは、FDEという言葉が生まれる以前から、エンジニアを前線に配置する企業でした。

同社は創業当初からソフトウエアを売るのではなく、意思決定能力を現場に届けることを目的としてきたのです。

そのために取った手段が、エンジニアの常駐です。

パランティアでは、エンジニアが顧客の組織に入り込み、同じデータを見て、同じ会議に出て、同じ責任を負います。

机上で作られたAIモデルではなく、現場で使われる分析環境を一緒に作り続けるのです。

これこそが、フォワード・デプロイメントという同社独自の思想になります。

軍事、治安、製造、エネルギーといった分野では、現場は常に不完全です。データが欠けると、判断がブレます。その中でAIをどう使うかを、現場で決めるのです。

パランティアのエンジニアは、まさにFDEそのものだと言えるでしょう。

日本のSESとは似て非なるFDE

生成AI時代になり、多くの企業がFDEを必要とし始めました。しかし、パランティアは、その必要性を20年近く前から理解し、組織として実装してきたのです。

だからこそ、今になって再評価されました。

FDEとは新しい肩書きではありません。AIを現場で使うための覚悟の表れです。

そしてパランティアは、その覚悟を最も極端な形で体現してきた企業になります。

AI時代の競争力は、技術の優劣ではなく、誰が最前線で責任を持つかで決まるのです。FDEという概念と、パランティアの歩みは、その現実を経営者に突きつけています。

ここで興味深いのは、フォワード・デプロイド・エンジニアという働き方が、日本のSES（System Engineering Service＝システム・エンジニア・サービス）のスタイルと非常によく似ている点です。

日本では長年、エンジニアが顧客先に常駐し、業務を理解しながらシステムを作り上げてきました。

この形はしばしば古い、非効率だと批判されますが、現場に入り込むという点だけを見れば、AI時代に再評価されるべき要素を多く含んでいます。

FDEが価値を持つ理由は、現場の文脈を理解し、机上では見えない判断基準を体得できるからです。

それは、日本企業が得意としてきた現地現物や改善の文化と重なります。つまり、日本の風土はFDEと決して相性が悪いどころか、むしろ適合的だと言えるでしょう。

問題は、日本のSESが責任と裁量を与えられてこなかった点にあります。現場にはいるが、決断はできない。設計には関わるが、成果には責任を持たない。

この状態では、FDEにはなれません。

パランティアがやっていることは、常駐そのものではなく、責任を最前線に置くことです。

もし日本企業が、SES的な常駐文化に、判断権と成果責任を組み合わせることができれば、日本型FDEは十分に成立します。

AI時代に必要なのは、新しい働き方をゼロから輸入することではありません。すでにある文化を、思想として再定義することです。

フォワード・デプロイド・エンジニアという言葉は、その再定義のための鏡にすぎません。

AIは現場で使われて初めて意味を持ちます。

そして現場に最も近い場所に人を置いてきたのは、実は日本企業でした。

日本がAI時代に再び競争力を持つかどうかは、この手法をどう活かすかにかかっているのです。

筆者作成

筆者：木寺 祥友