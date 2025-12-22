「あのとき姉がいなかったら、確実に生きることを諦めていた」女優・唐田えりかと二番目の姉

三姉妹の末っ子として育った女優の唐田えりかさん。

取っ組み合いのけんかを繰り返したお姉さんとの子供時代を綴った前編に引き続き、後半では芸能界に入ってからの新しい日常が語られます。唐田さんの本当に辛い時「根っこの部分が行方不明にならないようにいつも見つけ出してくれた」お姉さんの結婚式の日。

家族のあたらしいかたちと、変わらない関係を振り返ります。

「ビジュが微妙」

東京の学校に通っていた姉とは、なんだかんだ月一では会っていたし、会いに来てくれた。

毎日連絡をとり、電話をしては、日々の愚痴や一日の出来事をなんの中身がなくとも、ただ喋る。それが私たちの新しい当たり前の日常になった。

映画の初日舞台挨拶や何かイベント事があると、家族総出でいつも見に来てくれる。

「今日の作品どうだった？」と聞けば、「お前のビジュアル微妙だった」と言われ、「だよねー」なんて話したり。

唯一正直なコメントをくれるのは姉たちだった。母や友達は優しさ故に褒めてくれる。姉たちは違う。だからこそいつも真っ先に聞いては反省する。心強い味方である。

いつも見つけ出してくれた

私が本当に落ちていたとき、特にずっと側にいてくれたのは姉だった。

お前が本当にしたいことをやれ、何がしたいか何を考えてるのか分からないならとにかく紙に感情を書け、と教えてくれた。

決めるまでいくら時間がかかっても、決めたらもう迷うな。と教えてくれた。

神様は乗り越えられない壁は与えないらしいよ。と教えてくれた。

姉から大切なことを沢山教わった。だんだんと私の感情が亡くなりそうなとき、私の根っこの部分が行方不明にならないようにいつも見つけ出してくれた。

あのとき姉がいなかったら、確実に生きることを諦めていた。

大袈裟でなく、本当にそうなのだ。

私にとって姉は、そういう存在なのだ。

どうせ嫌われることのない相手

そんな姉の結婚式の数ヵ月前、この歳でするとは思えないくらいの大喧嘩をした。

殴り、蹴り、ひっかき、泣き喚き、お互い血を出しながら喧嘩した。

あんな喧嘩をしたのは子供のとき以来だった。

思いっきり喧嘩しながら、頭の片隅で、「やばい。本気出したら力で勝っちゃう」と思った。

一度も喧嘩で勝てずにいた幼少期だったが、極悪女王で力をつけすぎてしまったのか、それが分かってしまった。

心底腹が立った。が、ここまで無我夢中で人に感情をぶつけられることなんて、芝居であっただろうかと自問自答をしていた。

喧嘩しながらも視野が狭まっていない自分に、当たり前だけど、もう子供じゃないんだとも思った。

毎日連絡をとり電話もしていたのに、約一ヵ月連絡をとらない日々が続いた。

いつ連絡しようか、いつ連絡がくるか、ずっとモヤモヤしていた。激しい喧嘩のあとだったから身体にいくつものアザができていた。それを見てまた腹が立ち連絡をやめた。

一ヵ月後、ひょんなことから連絡を取らなければいけないことができた。何事もなかったかのように、会話をした。何事もなかったことにしよう。という暗黙の了解が生まれて、仲直りした。

どうせ嫌われることのない相手だから、思いっきりぶつかり合えた。

今ではそんなことも思い出となって笑い話になった。

結婚式当日

結婚式当日、親族顔合わせなどを終え、一つの部屋に親族が集まり、姉たちを待つ。母と祖母、旦那さんのご両親だけが扉に背を向け、姉たちに名前を呼ばれるまで振り向いちゃいけないという演出だった。

私は母と祖母の正面に居たから二人の顔が全て見えた。その後ろのドアが開いて、晴れ着姿の姉が登場した。思わず私は、わー！！と声が出てしまった。とっても綺麗な姉が現れた。

その気配だけで、母と祖母はまだ姉を見ていないのに涙していた。それを見て、また泣いてしまった。

私たち家族は、本当に色々なことがあった。

生きていると困難というものは絶対にやってくるのだ、ということを知った。絶対にやってくる困難をどう乗り越えていくのか、それだけなのだ。

家族という名の、戦友であり仲間であり人生の先輩なのだ。

姉たち、母、祖母、祖父の幸せな顔を見ることができて幸せだった。

これからも何かしらの困難にきっと出会うだろう。でもこの家族が私にはいる。

どうか少しでも長生きして、少しでも一緒に生きたい。

いつもずっとありがとう。

これからもよろしくな！！！

