東大阪大敬愛は7位 2区の久保凛が9人抜きで区間3位の力走 800m日本記録保持者が最後の都大路 【全国高校駅伝・女子】
◇女子 第37回全国高等学校駅伝競走大会(21日、たけびしスタジアム京都発着 全5区間＝21.0975キロ)
全国高校駅伝が21日に行われ、東大阪大敬愛の800m日本記録保持者である久保凛選手が2区で9人抜きの区間3位の力走。チームは7位で2年連続入賞となりました。
久保選手は4.0975キロの2区に2年連続で出走。前回大会はで16人を抜き、12分47秒のタイムで区間賞。チームの6位入賞に貢献しました。
今季は7月の日本選手権で800m1分59秒52の日本新記録をマーク。9月の東京世界選手権にも出場しました。
雨の降る中、18位で受けたタスキを9位まで押し上げる力走。13分02秒は、12分45秒で区間賞だった薫英女学院(大阪)の河村璃央選手(3年)、12分54秒で区間2位だった長野東(長野)の田畑陽菜選手(3年)に次ぐ個人3位の記録と、奮闘しました。
チームはその後、入賞圏内をキープし、最終5区で長谷川莉都選手(2年)が7位でフィニッシュ。2年連続入賞となりました。
大会は長野東(長野)が大会連覇を達成。1時間06分30秒は1996年に記録された埼玉栄(埼玉)の1時間06分26秒に迫る歴代2位のタイムでした。▽上位結果
1）長野東 1時間06分30秒
2）大阪薫英女子 1時間07分03秒
3）立命館宇治 1時間07分29秒
4）仙台育英 1時間07分38秒
5）埼玉栄 1時間08分08秒
6）倉敷 1時間08分10秒
7）東大阪大敬愛 1時間08分24秒
8）須磨学園 1時間09分01秒