◇女子 第37回全国高等学校駅伝競走大会(21日、たけびしスタジアム京都発着 全5区間＝21.0975キロ)

全国高校駅伝が21日に行われ、東大阪大敬愛の800m日本記録保持者である久保凛選手が2区で9人抜きの区間3位の力走。チームは7位で2年連続入賞となりました。

久保選手は4.0975キロの2区に2年連続で出走。前回大会はで16人を抜き、12分47秒のタイムで区間賞。チームの6位入賞に貢献しました。

今季は7月の日本選手権で800m1分59秒52の日本新記録をマーク。9月の東京世界選手権にも出場しました。

雨の降る中、18位で受けたタスキを9位まで押し上げる力走。13分02秒は、12分45秒で区間賞だった薫英女学院(大阪)の河村璃央選手(3年)、12分54秒で区間2位だった長野東(長野)の田畑陽菜選手(3年)に次ぐ個人3位の記録と、奮闘しました。

チームはその後、入賞圏内をキープし、最終5区で長谷川莉都選手(2年)が7位でフィニッシュ。2年連続入賞となりました。

大会は長野東(長野)が大会連覇を達成。1時間06分30秒は1996年に記録された埼玉栄(埼玉)の1時間06分26秒に迫る歴代2位のタイムでした。

▽上位結果1）長野東 1時間06分30秒2）大阪薫英女子 1時間07分03秒3）立命館宇治 1時間07分29秒4）仙台育英 1時間07分38秒5）埼玉栄 1時間08分08秒6）倉敷 1時間08分10秒7）東大阪大敬愛 1時間08分24秒8）須磨学園 1時間09分01秒