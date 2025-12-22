¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼µþÅÔÁ´ÎÏ±þ±ç¡Û¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¡È¹ñÎ©¤ËÌá¤ë¡É ¡ÖµþÅÔµÌ¡×¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¤³¤È
¸ÅÅÔµþÅÔ¤«¤éÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëµþÅÔµÌ¤Ç¤¹¡£
12·î29Æü¤Î1²óÀï¡¢±ºÏÂ¶ð¾ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»³Íü³Ø±¡¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëµþÅÔµÌ¤Î±þ±ç¤·¤¿¤¤5¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1.¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á
µþÅÔµÌ¤Ï1902Ç¯¤Ë¡ÖµþÅÔ½÷»Ò¼ê·Ý³Ø¹»¡×¤È¤·¤ÆÁÏÎ©¤·¡¢2000Ç¯¤ËÃË½÷¶¦³Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÉô¤äÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤¬Á´¹ñÂç²ñ¾ïÏ¢¤Î¤Û¤«¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥í¡¼¥º¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.91²óÂç²ñÁ´¹ñ½àÍ¥¾¡
ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Ï2001Ç¯ÁÏÉô¡£
2ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿91²óÂç²ñ¤Ç¤Ï½é¾¡Íø¤«¤é°ìµ¤¤Ë·è¾¡¤Þ¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
µÜºêÂåÉ½¤ÎË²æÆ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ï2-2¤ÎËö¡¢PKÀï¤ÇÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡¡£
2¥È¥Ã¥×¤ÎÀçÆ¬·¼ÌðÁª¼ê¡ÊÄ®ÅÄ¡Ë¡¢¾®²°¾¾ÃÎºÈÁª¼ê¡ÊÇð¡Ë¤Ï¡ÈWÆÀÅÀ²¦¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3.¡ÖÅÁÅý¹»¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡×½à·è¾¡¤Î·àÅª¥´¡¼¥ë
µþÅÔÂç²ñºÇÂç¤Î»³¾ì¤Ï½à·è¾¡¤ÎµþÅÔ¶¦±É³Ø±àÀï¤Ç¤·¤¿¡£
0-1¤Ç·Þ¤¨¤¿»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¡¢¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÁ°Àþ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç¾¤ÇGK¤ÎÊ¿À¿ÅÔÁª¼ê¤¬Æ¬¤Ç²¡¤·¹þ¤ß¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹â¹»¤Ç½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿Ê¿¼ç¾¡£PKÀï¤òÀ©¤··è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÆß·°ìÀ®´ÆÆÄ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÅÁÅý¹»¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Åì»³¹â¹»¤È¤Î·è¾¡Àï¤â±äÄ¹¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ëÀÜÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±äÄ¹Á°È¾6Ê¬¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤éDFÀ¾»³Ä«ÍÛÁª¼ê¤¬ÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢µþÅÔµÌ¤¬3Âç²ñÏ¢Â³12²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
4.·ø¤¤¼é¤ê¤ÈÁÇÁá¤¤¹¶·â
º£Ç¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¼ç¾GKÊ¿Áª¼ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿·ø¤¤¼éÈ÷¤È¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÁÇÁá¤¤¹¶·â¤¬»ý¤ÁÌ£¡£
J1¿À¸ÍÆâÄê¤ÎFW°ËÆ£Ì«ÂÀÁª¼ê¤Ï186Ñ¤Î¹â¿ÈÄ¹¤Ê¤¬¤éÂ¸µ¤Îµ»½Ñ¤â¤¢¤ê¡¢50m¤Ï6ÉÃ2¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØÈÖ¹æ10¤ÎFW½©ÊÝ¹¨¼ùÁª¼ê¤â50m6ÉÃ0¤È¡¢½ÓÂ¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬¾ï¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤Þ¤¹¡£
5.Éü³è¤òÀÀ¤¦J1ÆâÄê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼
Á°²óÂç²ñ¤Î³«ËëÀï¡£Åö»þ2Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿°ËÆ£Ì«ÂÀÁª¼ê¤ÏÅìµþBÂåÉ½¤ÎÄëµþ¹â¹»¤òÁê¼ê¤Ë¥¥ì¥¥ì¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¸«¤»¡¢¹ñÎ©¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÌöÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ë¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¥×¥íÆâÄê¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÃÑ¹ü¤ÎÈèÏ«¹üÀÞ¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔÂç²ñ¤Ï3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¡£¡Ö¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï5³ä¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×¤È°ËÆ£Áª¼ê¤Ï²ù¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñÂç²ñ¤Ç¤ÏÉü³è¤òÀÀ¤¤¡¢¡Ö¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿¤¤¡£ÂçÇ÷Í¦ÌéÁª¼ê¤Î10ÆÀÅÀ°Ê¾å¤Ï¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔµÌ¤ÏµîÇ¯¡¢³«ËëÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡Ö¹ñÎ©¤ËÌá¤ë¡×¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤ËÂç²ñ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸ ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Ì±Êü43¼Ò/KBSµþÅÔ¡Ë