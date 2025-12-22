フルーツ王国・山梨から、12月28日に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会へ、山梨学院が全国制覇を目指して出場します。

12月29日の1回戦で、京都代表・京都橘と浦和駒場スタジアムで対戦する山梨代表・山梨学院の応援したくなる5つのポイントを紹介！

1.県内屈指のスポーツ新興校



野球部は全国大会常連校。春の選抜高校野球大会で全国優勝した実績があり、日本ハム・宮崎一樹外野手や巨人で活躍した松本哲也さんらを輩出しました。

近年はラグビー、バスケットボールでも活躍が目覚ましく、いずれも冬の全国大会に出場。

リオデジャネイロ五輪の競泳銅メダリスト江原騎士さんの母校としても知られています。

2.3度の日本一！数々のプロ選手を輩出する名門



これまでインターハイと選手権、合わせて3度の日本一に輝き、ユニフォームの胸にはその功績を示す3つの星が輝いています。

OBには、今大会の応援リーダーで日本代表の前田大然選手（スコットランド・セルティック）や同じく日本代表の渡辺剛選手（オランダ・フェイエノールト）、白崎凌兵選手（FC町田ゼルビア）、一瀬大寿選手（ヴァンフォーレ甲府）などがいます。

3.三笘薫や田中碧を指導した大場監督のもと「バーティカル」なサッカーを追求



山梨学院の大場健史監督は、鹿島アントラーズや川崎フロンターレなどで活躍した元Jリーガー。

川崎の下部組織で三笘薫選手や田中碧選手を指導した経験もあります。

就任1年目の今年は「バーティカル＝縦に速い」サッカーを追求、チームは今夏のインターハイで8強入りを果たしました。

大場監督は「見ていてわくわくするようなサッカーを披露したい」と全国大会へ意気込みを語っています。

4.仲間との約束を守り全国切符獲得



今大会、選手たちの背中を押したのが、約1年前に脳腫瘍が見つかったチームメイト・斎藤博生選手の存在でした。

斎藤選手がチームを離脱後、選手たちは斎藤選手のユニフォームを試合前に掲げてエールを送ってきました。

県大会決勝では、退院後初めて応援に駆けつけた斎藤選手が見守る中、チームは3対0で勝利し、全国切符を獲得。

試合後、チームメイトに促され斎藤選手が優勝杯を掲げました。

主将の高見啓太選手は「博生のためにも絶対に全国へ出るという約束を守りたかった」と笑顔を見せました。

5.1回戦から実力校対決が実現



2大会連続11度目の選手権全国大会出場・山梨学院の初戦は、12月29日に行われる京都橘との1回戦。全国優勝経験校と準優勝経験校との対戦に注目が集まっています。

高見選手は「京都橘は非常に攻撃的なチーム。攻撃対決になると思うが相手より勝りたい」と初戦を見据え「一戦一戦を大切に勝ち進み、絶対に全国優勝できるように星をもう一つ増やせるように頑張りたい」と決意を語っています。

（取材・文 高校サッカー選手権民放43 社/ 山梨放送）