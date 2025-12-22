今季限りで広島を退団し、来季からオイシックスでプレーする松山竜平外野手（４０）が２１日、広島県福山市内で開催された野球教室で、最後となるカープのユニホーム姿を披露した。打撃の実演では柵越えをマークするなど元気な姿を見せ、今後の意気込みやカープへの思いを語った。また、今季限りで現役を引退した上本崇司氏（３５）も最後のユニホーム姿で指導にあたった。

鋭いスイングから放たれた打球が、小学生の歓声に押されてぐんぐん伸びていく。白球が右翼フェンスを越えると、松山は照れくさそうに笑みを浮かべた。カープの選手として参加した最後のイベントを振り返り、「子どもたちが楽しそうに野球をやってくれたのでよかったですね」と充実感をにじませた。

広島から戦力外通告を受け、１８年間所属したチームを退団。トライアウトを受験するなど現役続行への道を探った中、２軍公式戦に参加するオイシックスに選手兼任打撃コーチとして入団することが３日に発表された。新天地でのプレーを見据え、「楽しみな部分と不安な部分がある」とした上で、「自分で決めたことなのでね。体の動く限りは現役を続けたい」と決意を新たにした。

古巣となるカープへ、熱いエールも送った。今季は２軍で多くの時間をともにし、汗を流した若鯉に向け「若い選手はまだまだ成長できる」とチームの底上げに期待。「個人で戦うのではなく、チーム一丸となってまずはＡクラス、そして日本一を目指してほしい」と、１９８４年以来、４２年ぶりの日本一奪還へ、思いを託した。

カープのユニホームを着るのは、この日で一区切り。スタンドには背番号５５のタオルやユニホームを掲げるファンの姿もあった。野球教室後は約４０分間にわたり、サインや写真撮影に応じ、最後は大きな拍手に包まれて球場を後にした。「第二の故郷」と表現した広島とはいったんお別れとなるが、「また戻ってこられるように」と松山。４０歳の新たな挑戦はまだまだ続いていく。