参院の在り方に限らず、選挙制度まで含めた国会全体の抜本的な改革に踏み出す必要がある。そう読み取れる司法判断ではないだろうか。

「1票の格差」が最大3・13倍だった7月の参院選について、全国の高裁・支部に弁護士グループが起こした訴訟16件の判決が出そろった。11件が「違憲状態」と指摘、「合憲」は5件にとどまった。

いずれも選挙無効の訴え自体は退けたものの、これほど「違憲状態」が多数となった要因は、政治による格差是正の取り組みが進んでいないことが大きい。

3・03倍だった前回2022年の参院選を巡っては、最高裁判決は「合憲」としたものの、格差是正を喫緊の課題として立法措置を求めた。

ところが、与野党の協議は意見集約もできず、制度見直しに至っていない。福岡高裁宮崎支部の判決などは「立法府の格差是正を指向する姿勢は弱まったまま、議論も進展がない。著しい不平等状態」と断じている。

最高裁が来年にも統一判断を示すことになる。政治に厳しい結論を予想する見方もある。それを待つだけでは遅きに失する。与野党は直ちに改革議論を始めるべきだ。

これまでの参院の格差是正は、小手先の対応の繰り返しと言わざるを得ない。

16年選挙から導入した「鳥取・島根」などの隣接県を一つにする「合区」は典型だ。格差は5倍前後から3倍程度になったものの、今回の福岡高裁判決は「応急処置に過ぎない」と批判している。

現行制度を前提に考えれば、人口の少ない県の合区を増やすしかない。投票率低下などの弊害があり、全国知事会は解消を求めている。

衆院の格差は2倍が目安なのに、参院は3倍でよいのかという論点も無視できない。

憲法は国会議員を「国民の代表」と定めており、都道府県単位で選ぶ制度の限界も直視すべきだ。憲法の枠内で見直すなら、九州などのブロック単位の大選挙区にするか、完全比例代表制への移行も選択肢だろう。

ブロック単位には衆院の比例代表もある。多党化が進む現状を踏まえながら、人口減が顕著な地方と都市部の声を調和させ、衆参両院で民意をどう集約するか。国会全体の改革が避けられない。

衆院に関しては、自民党と日本維新の会が議員定数削減法案を提出している。

議長の下で与野党が選挙制度の在り方を検討する協議会も大詰めに来ている。今年実施した国勢調査に基づき、早ければ来春にも結論を出す方向だ。中選挙区制への移行を含む提案も出ており、参院と一体の改革に着手するまさに好機を迎えている。

政党だけに任せていてはなかなか進まないのが、選挙制度改革の歴史でもある。有識者の第三者委員会を活用し、時間を区切って結論を出す手法も一考に値するはずだ。