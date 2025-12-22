村山総理。村山さん。トンちゃん。

出会ったのは50年以上前。大分県職労の使い走りで、トンちゃんの選挙を手伝った時でした。その時はあいさつを交わした程度でしたが、選挙事務所の皆さんが「トンちゃん」「トンちゃん」とあなたを呼ぶので、訳が分からないまま、「トンちゃん」と声をかけるようになりました。

10月17日、病院で仏様になったトンちゃんを見て、「まだ」「もう」というあなたの口癖が頭に浮かびました。盆前に見舞った時は、「まだ、大丈夫じゃ」と言ってくれました。それなのに、「もう、逝ってしまったんかい」。軽口をかけたくなったんです。でも、あまりに穏やかな顔を見て、「あぁ、愛する家族に介護や看護をたっぷりしてもらって、満足して旅立ったんだなぁ」との思いが突き上がり、言葉になりませんでした。

トンちゃんとの長い付き合いで、真っ先によみがえるのは、31年前の6月末の事です。所属していた労働組合の世界大会に出席するため、米国のサンディエゴにいた私に妻から国際電話が入り、「今、国会の決選投票があって、村山さんが総理に選ばれたよ」。頭の中が真っ白になりました。

出発前に電話で尋ねた時は、「俺は出らん」とはっきり言いました。だから、渡米したんです。妻の後に社会党からも連絡が来ました。多忙なVIPでもないのに、大慌てで帰国しました。

首相指名は立候補制ではないので、「出らん」はうそではありませんでした。いろいろ混乱もあったようですが、社会党だけでなく自民党も投票して、まさかの首相。まさかの村山政権。さすがのトンちゃんも、本会議場から出てきた時は、顔に血の気がなかったそうですね。

国会質問に対応するために、トンちゃんも相当朝の早い時間から秘書官や官僚の方々と勉強会をやりましたね。その時、頭を悩ませたのが、（全員の）朝ご飯。社会党も、事務所の秘書さんも、応援団の私たちも経験も知識もありません。娘さん一家は、親戚を地元から応援に呼び寄せて、未明からご飯を炊いておにぎりをいっぱい作り、県南の丸干しを焼いて、みそ汁も大量に作って出しましたね。大変な作業でした。

幸いにも、大好評で、準備する疲れも和らいだと聞きます。さぁ、1カ月くらい続いたでしょうか。「前任の総理たちは、ホテルから取り寄せてました」というつぶやきが聞こえてきて、「なんだ、そんな事ができるのか」となったと記憶しています。ある官僚の方からは「大分の幸を食べられる朝ご飯があまりにおいしかった。皆の楽しみになったんです」と聞きましたよ。今になれば、いい思い出ですが。

首相に就いてからは苦難の連続でしたね。自民党との政権共有も厳しい批判にさらされました。「ちょっと来んかの」と電話をもらって首相官邸に顔を出し、話し相手をしましたが、新聞の動静欄に名前がちょくちょく載る。変な臆測を呼んじゃいけないと、夜にこっそり首相公邸を訪ねた事もあります。

その頃を思い返してみるんですが、いつの頃からか、「これも巡り合わせじゃ。第2党から首相が出たから、やれる事があるんじゃないか」「それに取り組まないといかんのぉ」と口にされてました。だんだん腹をくくっていったんでしょうね。戦後50年談話、被爆者援護法、水俣病被害者救済、地方分権推進法。「自民党政権が長くできなかった事」「社会党首班だから取り組める事」。振り返ってみれば、これらがそうだったんですね。

就任早々のイタリアサミット。阪神大震災。地下鉄サリン事件。函館空港ハイジャック。参院選。住専問題。いろいろあった561日間でした。退陣表明の直前の1996年正月早々、（当時の）野坂浩賢官房長官や前自治大臣の野中広務さんから「撤回するよう口説いてくれ」と電話をもらったのも懐かしい思い出になりました。

72歳を前に首相を退陣し、76歳で国政から引退されてからも、ご縁が続きました。日本国首相として初めて訪問されたベトナムの枯れ葉剤被害者支援や交流活動。中国の揚子江大水害地への植林活動。合わせて10回近く現地訪問を重ねられました。劣悪な環境で過ごす枯れ葉剤被害者のそばに寄り添って、手を握っていたトンちゃんの姿が忘れられません。侵略と植民地支配への反省とおわびを背負い、民間人として体を動かし、汗を流す誠実な大衆政治家が、そこにいました。

いくつもの天井や壁を破りましたね。「なりたいとも、なれるとも思わなかった」首相。私利私欲も、はったりも無縁。偉ぶらない、怒らない。自分を大きく見せようともしない。自分から手を挙げて出しゃばらない。

権力欲と怨念が渦巻くと言われる永田町で長く活動していたのに、トンちゃんの人柄や振る舞いを悪く言う声は聞こえてきませんでした。トンちゃんが人の悪口を全く言わなかった事と無縁ではないでしょう。自然体の、春風のような政治家を、首相になっても続けましたね。誇りでした。

「寛容」「思いやり」「気遣い」。人としての生き方を、トンちゃんの背中から教えられました。足元にも及びませんが、心の中にともし続けます。トンちゃんの足跡や人柄を知り、後に続く大分の若者たち、未来を担う子どもたちも、「大いなる大衆」「春風のような青春じいさん」の志を受け継いでくれるでしょう。楽しみじゃないですか。

大分のトンちゃん。千代町のトンちゃん。自治労のトンちゃん。長い間、導いていただき、ありがとうございました。私はトンちゃんが種をまいたアジアとの民間交流を発展させるため、もうしばらく、こっちで踏ん張ります。その役割を果たした後に迎えてくれる声が聞こえるようです。「ご苦労さん」「どげかえ」

大分のまんじゅうと焼き芋をたくさん持って行きますよ。待っちょってください。