大分市で20日に営まれた、県出身初の首相で10月に101歳で亡くなった村山富市さんの「お別れの会」には約600人が参列した。大衆を愛し、愛された希有（けう）な政治家を一人一人が悼み、祭壇に花を手向けた。

旧通商産業省の官僚時代から親交を温めてきた広瀬勝貞前知事は参列後、「私利私欲がない。政治家のかがみだった」と評し「1992年の台風19号による被害では先頭に立って国会で議論してくれた」と郷土思いの一面を振り返った。

自民党に担がれる形で、新党さきがけを加えた連立政権で首相を務めた村山さん。この日は、自民関係者の姿も多く見られた。

衆院中選挙区時代に村山さんと議席を争った衛藤晟一元沖縄北方担当相は「清水の舞台から飛び降りる覚悟で政治の新しい時代を切り開いた。（自民の）故野中広務氏や亀井静香氏らを心服させた人徳が素晴らしかった」とたたえた。

ゆかりの人を代表してあいさつに立ったのは、元社会党県本部書記の高橋敦子さん（85）。追悼の辞で「偉ぶらず、いつも自然体で弱い者に気を配るトンちゃんでした」と語りかけ、会場のすすり泣きを誘った。

戦後50年の首相談話を出し、政界引退後も近隣諸国との友好に尽力した村山さんを慕う声は、海外にも根強い。参列した駐福岡中国総領事の楊慶東氏は取材に「中国にとって古くからの友人であり、日中友好においては大きな損失だ。日本の政治家には村山談話の精神を継承し、平和発展の道を歩むことを求めたい」と語った。（中野剛史）