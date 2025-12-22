＜残高150万→2万！？＞義母任せはNG！「あなた自身が返すべき」夫に伝えると…【第4話まんが】
私（ナナ、30代）は3歳の娘（アミ）の母。私の両親は、娘のためにお金を積み立ててくれています。しかし夫（タクト、30代）がそのお金を勝手に使い込んだうえ、悪びれもせずに借りただけと言うのです。そして私から離婚という言葉を聞いた義母は「お金は返すから、この話はなかったことに。こんなことで離婚を言い出すなんて」と私を悪者のように言いました。私は論点をずらそうとする義母との話を諦め、一旦話を切り上げました。
話し合いをした翌日、私は義母と話した内容を母に伝えました。
母に「離婚はすすめないけど、タクトくんがどう思っているのかわからないわ」と言われました。そう、そのとおりなのです。
私は母と話してあらためて、考えが甘すぎる夫にケジメをつけてほしいと強く思いました。
翌週、ネットバンキングを確認すると、予定どおり義母から娘の口座に夫が使い込んだ分の振り込みがありました。
夫にも「お金を返しなよ」と言ったところ、「お金は返ってきたのになんで？」とどこか他人事です。
本来なら夫が自分で返すべきお金なのに、母親に尻ぬぐいをしてもらって恥ずかしくないのでしょうか。そう言うと夫はムッとしました。
義母とのやりとりを母に伝えると、母は「お金が返ってくるのはよかった」としつつも、夫が自分で責任を負わず義母任せにしている点が問題だと指摘します。
私もそう思い、夫にきちんとケジメをつけてほしいと思いました。
その後義母から娘の口座に返金がありましたが、夫は相変わらず何もしません。
私は夫に「あなた自身が返すべき」と迫り、共通口座を開設したから来月から振り込むよう伝えました。
私は夫の口だけではない姿勢を見せてもらうつもりです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
母に「離婚はすすめないけど、タクトくんがどう思っているのかわからないわ」と言われました。そう、そのとおりなのです。
私は母と話してあらためて、考えが甘すぎる夫にケジメをつけてほしいと強く思いました。
翌週、ネットバンキングを確認すると、予定どおり義母から娘の口座に夫が使い込んだ分の振り込みがありました。
夫にも「お金を返しなよ」と言ったところ、「お金は返ってきたのになんで？」とどこか他人事です。
本来なら夫が自分で返すべきお金なのに、母親に尻ぬぐいをしてもらって恥ずかしくないのでしょうか。そう言うと夫はムッとしました。
義母とのやりとりを母に伝えると、母は「お金が返ってくるのはよかった」としつつも、夫が自分で責任を負わず義母任せにしている点が問題だと指摘します。
私もそう思い、夫にきちんとケジメをつけてほしいと思いました。
その後義母から娘の口座に返金がありましたが、夫は相変わらず何もしません。
私は夫に「あなた自身が返すべき」と迫り、共通口座を開設したから来月から振り込むよう伝えました。
私は夫の口だけではない姿勢を見せてもらうつもりです。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと