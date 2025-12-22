冬空の下、原爆落下中心地碑のまわりに多くの人々がいた。コロナ禍当時の、がらんとした爆心地公園を思うと日常がもどってきたとつくづく感じる。

「被爆の語り部」ということばを初めて聞いたときのことを思い出した。何十年も前になるが、それまで「被爆証言」とか「被爆体験講話」と一般的には呼ばれていたが、「語り部」という呼び方が広まってきて、初めに連想したのが、テレビのアニメーション「まんが日本昔ばなし」の市原悦子さんと常田富士男さんの、味わい深い語り口だった。

子どもに語りかける口調である。恐ろしい話はとつとつとまじめに語り、悲しい話はゆっくりとしみじみと語り、それぞれ深く胸に沁み入る。人気番組で子どもだけでなく大人の視聴も多かったのではないか。

子どもたちや若い世代に伝えるにはまさに「語り部」というのはぴったりで、紙芝居や絵本などで語りきかせる活動も広がってきていた。同時に「原爆も、とうとうに昔ばなしになるのか」とちょっとした違和感もあった。「むかしむかし、あるところに」で始まり、「……そうな。」で終わるのだから、基本は伝聞、自らの体験ではない。被爆体験講話とか被爆証言に比べたら原爆が遠くなったような気がしないでもなかった。

今、「語り部」活動とまとめられる被爆体験の継承活動はさらに広がってきている。被爆者も自らを「語り部」として語ることもあるが、被爆者が高齢になり、だんだんと少なくなってきた今、「語り部」の多くは原爆を経験していない次世代の人々である。

被爆経験がない、戦争も知らない戦後生まれでも「語り部」としてなら、「……そうな。」という伝聞として、臆することなく被爆者の体験を語り伝えることができる。子どもたちにわかりやく伝えるというだけでなく、非当事者が継承活動にたずさわろうとする時、バトンをさらに次の世代につないでいくのが「語り部」の役割と目的であることを自覚していたら長続きもするのではないか。

「語り部」を名のるには被爆者の話や体験記録などよく見聞し、深い共感とともに学ばなければならないはずで、それは原爆を昔話にすることではなく、その記憶を手繰り寄せることにもなるだろう。

戦後80年、被爆80年の一年がまもなく終わろうとしている。今年、爆心地において一番心に残ったのは、天皇、皇后両陛下と愛子さまが、原爆落下中心地碑の前で花束を供え、拝礼されるお姿だった。

被爆者の方々の話も聞かれ、硫黄島でも沖縄でも広島でも、陛下は熱心に人々の話に耳を傾けられていた。初めての戦後生まれの天皇陛下であられる。慰霊の旅は、戦争の体験と記憶の継承の旅でもあったはずだ。

せいらい・ゆういち 1958年長崎市生まれ。2001年「聖水」で芥川賞、07年「爆心」で谷崎潤一郎賞。元長崎原爆資料館長。同市在住。