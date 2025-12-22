21日に京都市で行われた全国高校駅伝で、長崎県勢は女子の諫早が1時間12分22秒で39位、男子の鎮西学院は2時間9分47秒で51位だった。それぞれ目標とした「8位入賞」に及ばなかったが、雨天の都大路を精いっぱい駆け抜けた。

女子は21・0975キロを5区間、男子は42・195キロを7区間で競った。

7年連続31回目の出場となった諫早。50位でたすきを受けた3区の岩本歩選手（3年）は「（4、5区の）後輩たちが走りやすいように少しでも上の順位にしよう」と6人抜きの底力を見せた。大会前日に出走が決まった4区の有吉ひなた選手（2年）が「走れることに感謝して自分の力を出し切った」と42位にまで盛り返し、5区の中村心美選手（1年）はさらに順位を上げてゴール。中村選手は「夢の舞台」を初めて経験し「もっと成長して来年も目指す」と前を向いた。

2001年と04年に優勝を経験している同校。羽山篤史監督は「全国の強さを肌で感じた大会だった。選手たちは懸命に走ってくれた」とねぎらった。

鎮西学院は3年連続18回目の出場で、1982年の11位が過去最高。3度目の都大路となった1区、内田涼太選手（3年）は最下位の58位と出遅れ、「（高校陸上の）集大成なのに自分の走りができず、言葉にならない」と悔しがった。後続の選手たちは、自分らしい走りでチームにリズムを取り戻していった。出走選手の体調不良によって大会当日に走ることが決まった4区の杉本武翔選手（2年）は「緊張したが、沿道からの応援があって走り切れた」と53位でつなぎ、5〜7区の3年生も順位を落とさなかった。

入江初舟監督は「厳しい結果になったが、選手たちは粘って走ってくれた」と振り返った。（貞松保範）