全国高校駅伝は21日、京都市のたけびしスタジアム京都発着で行われ、九州・沖縄勢の最高は男子が9位の鳥栖工（佐賀）、女子は神村学園（鹿児島）の10位で、史上初めて男女とも入賞ゼロに終わった。

筑紫女学園は16位に終わり、30回目の都大路を4年連続の入賞で飾れなかった。1区佐々木（3年）が区間43位とブレーキ。後続が力走して意地を見せたが、区間7位で7人抜きしたアンカーの大熊（同）は「2年連続入賞してきて、負けるのがこんなに悔しいのかと思った。後輩たちに入賞を経験させられなくて申し訳ない」と涙した。長尾監督は「3年連続で入賞して慢心があったのかも。ここから本当に頑張っていかなければ」と巻き返しを誓った。

神村学園10位 10年連続の入賞ならず

女子の神村学園は10位で10年連続の入賞に届かなかった。1区で21位と出遅れ、2区以降で追い上げるも届かず。有川監督は「力があるのに出せなかった。完全に調整ミス」と悔しさをにじませた。2〜4区が1年生の若いチーム。4区の白峯は区間4位で6人抜きと力走した。3区の武田とは沖永良部島出身の幼なじみ。「2人でたすきをつなぎ、貴重な体験ができてうれしかった」と初の都大路での経験を来年に生かしていく。

北九州市立・八代陽菜（3年、女子4区で区間8位）「いつもは最初から思い切りは入れないが、今回は前にたくさんライバルがいて前の人を抜かす一心で突っ込んで走れた。今できるベストが出せて悔いのない大会になった」