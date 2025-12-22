全国高校駅伝は21日、京都市のたけびしスタジアム京都発着で行われ、九州・沖縄勢の最高は男子が9位の鳥栖工（佐賀）、女子は神村学園（鹿児島）の10位で、史上初めて男女とも入賞ゼロに終わった。

鳥栖工のアンカー辻竜乃介（2年）はゴール後に順位を知り、崩れ落ちて涙を流した。8位とはわずか2秒差の9位。2年連続の入賞を逃し、悔しさがこみ上げた。

ただ、2時間3分38秒は2002年に準優勝の白石が出した佐賀県勢最高記録（2時間4分12秒）を更新。古川昌道監督は「けがなどでトラブル続きの中、皆よく頑張った。なかなか破れなかった県最高記録が出て良かった」とねぎらった。

1区のエース今村仁（3年）が10位発進。「1桁台の順位で持っていけなかった。僕がもっとタイムを稼げていれば」と悔やんだものの流れをつくった。3区で17位まで後退しても、4、5区で再び入賞を争う位置に。古川監督は「無名の選手が一生懸命やって全国の上位争いができる。やっていることは間違いではない」と手応えを口にした。 （伊藤瀬里加）

福岡第一・世利雄太（3年、男子1区で区間27位）「タイムは目標に届かなかったけど、自分が出せる力は出し切った。悔しい気持ちはあるけど嫌な悔しさじゃなくて、すがすがしい悔しさを感じている」

飯塚・三明勇斗（3年、男子5区で区間25位で順位を四つ上げ）「得意の上りで自分の力を出せた。高校の駅伝ラストランで悔いが残らない走りができた」