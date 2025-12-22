全国高校駅伝競走大会が21日、京都市のたけびしスタジアム京都を起点に行われ、佐賀県代表の男子・鳥栖工（16年連続50回目）と女子・佐賀清和（2年ぶり8回目）が、雨天の中、冬の都大路を駆け抜けた。鳥栖工は2時間3分38秒で9位と、惜しくも2年連続の入賞を逃した。佐賀清和は1時間12分49秒で42位だった。（才木希）

エースが責任

「自分が優勝圏に持っていく。そのためにも（順位を）1桁に」。鳥栖工1区の今村仁選手（3年）はエースとしての責任を感じていた。だがスタートすると、周囲のペースは想定以上に早かった。スピードを上げて対抗したが「後半は粘りのある走りができなくなった」と10位でのたすきリレーとなった。

チームは一時、順位を17位まで落としたが、4区の川副剛煌選手（同）が盛り返す。降りしきる雨は「全く気にならなかった」と快走。必ず入賞するという思いで走り抜き、区間5位の成績で、9位まで順位を上げた。「沿道からは仲間の応援がたくさん聞こえた。楽しく満足のいく走りができた」と話した。

昨年7位に入った常連校として5区以降も粘り強い走りを見せたが、入賞争いに敗れた。8位の豊川（愛知）とはわずか2秒差だった。古川昌道監督（59）は「もったいない結果になったが、うちのチームがやっていることは間違いじゃない。選手たちを褒めてあげたい」と述べた。

主将「皆に感謝」

初の20位台を目標に掲げた佐賀清和は「万全な状態」で挑み、健闘するも目標に届かず涙をのんだ。

2年ぶりの都大路は、序盤からハイペースの展開に。1区の古賀結衣花選手（3年）は必死に食らいつくも区間51位となった。「これが全国か、と思った。悔しさが残ります」と肩を落とした。

「ペース配分がうまくいかなかった」と話すのは3区の吉武美乃里主将（同）。チームの遅れを取り戻そうと序盤はスピードを上げたが、途中スタミナ切れを恐れてペースを落としたため、順位を一つ上げただけだった。それでも沿道からは応援の声が聞こえ、力になった。「今のメンバーだからここまで頑張ってこられた。私たちをサポートしてくれた皆さんに感謝です」と笑顔を見せた。

同校陸上部員として都大路に2度出場した監督1年目の山口遥さん（23）は「選手たちはとても頑張っていた。私も指導者として、選手みんなの良さを引き出せるよう研さんしたい」と決意を新たにしていた。