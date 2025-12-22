佐賀県小城市の理容師篠田隼さん（32）が、9月にフランス・パリであった「世界理容美容技術選手権大会」で、団体の金を含む五つのメダルを獲得した。篠田さんは今月8日に県庁を訪れ、山口祥義知事に報告。「結果を出すと決めて臨んだ大会。毎日の積み重ねが大事だと実感した」と話した。

篠田さんは日本代表として、2部門のそれぞれ二つの競技に出場。個人として銀メダル2個、銅メダル1個の好成績を収めた。2部門に6人ずつ出場し、上位3人の得点の合計で競う団体の金、銀メダル獲得に貢献した。

篠田さんは2022年以降、毎年同大会に出ていたが、個人でのメダル獲得と団体での金は今回が初めて。「何があっても2〜3時間の練習を毎日1回はやる」と決めて腕を磨いてきたという。

競技中、はさみで手を切ってしまうアクシデントもあったが「かえって落ち着いて臨めた。日々の大切さを学んだので、後輩たちに教えたい」と笑顔だった。

山口知事から「技術を身につけるのは大変だったか」と問われ「10年くらいかかった」と説明。「若手が佐賀に残って一緒に切磋琢磨（せっさたくま）できるようにやっていきたい」と県内の理容業界の未来を見据えた。（田中早紀）