“新潟が生んだ美巨乳”豊島心桜、衝撃の“わがままボディ”
俳優でグラビアアイドルの豊島心桜が、22日発売の『週刊プレイボーイ』1＆2号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。
【写真】柔らかそう…衝撃の“わがままボディ”を披露した豊島心桜
豊島は、2003年9月25日生まれ、新潟県出身。俳優だけでなく、23年11月に『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを果たすと、キュートなルックスと破壊力バツグンのプロポーションで人気を博している。
今回は、“グラビア界最強のラスボス”たるゆえんの、衝撃の“わがままボディ”を存分に見せている。
そのほか同号では、瀬戸みるか、相楽伊織、森山未唯、冴木柚葉、深田恭子、加藤綾乃が登場する。
