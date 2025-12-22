豊島心桜＝『週刊プレイボーイ』1＆2号（集英社）書影　（C）阿部ちづる／集英社

　俳優でグラビアアイドルの豊島心桜が、22日発売の『週刊プレイボーイ』1＆2号（集英社）の表紙＆巻頭グラビア＆DVDに登場した。

　豊島は、2003年9月25日生まれ、新潟県出身。俳優だけでなく、23年11月に『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを果たすと、キュートなルックスと破壊力バツグンのプロポーションで人気を博している。

　今回は、“グラビア界最強のラスボス”たるゆえんの、衝撃の“わがままボディ”を存分に見せている。

　そのほか同号では、瀬戸みるか、相楽伊織、森山未唯、冴木柚葉、深田恭子、加藤綾乃が登場する。