◇ボクシング世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ 統一王者・井上尚弥 12回戦 WBC2位・アラン・ピカソ（2025年12月27日 サウジアラビア・リヤド ムハマド・アブド・アリーナ）

世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（32＝大橋）が22日、自身のSNSを更新し、サウジアラビア・リヤドでのWBC世界同級2位アラン・ピカソ（25＝メキシコ）戦に向け現地で最終調整を行ったことを報告した。

この日、現地のマイク・タイソン・ボクシングクラブでサンドバッグ打ちとミット打ちをする様子をSNSに投稿し「サウジアラビアで最終調整中 いつも通りでバッチリです」とピースの絵文字つきで報告。

さらにサウジアラビア総合娯楽庁長官で「リヤド・シーズン」の主催者でもあるトゥルキ・アラルシク氏がXで投稿した動画には、WBC世界バンタム級王者で弟の拓真（29＝同）とシャドーボクシングなどで汗を流す様子も写った。父・真吾トレーナーとともに調整を見守った所属ジムの大橋秀行会長は「好調維持したままサウジアラビアに入りました 試合が待ち遠しいです」と仕上がりに太鼓判を押した。

27日に行われる興行「THE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI」では井上が4団体王座の防衛戦に臨むほか、前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者・中谷潤人（27＝M・T）のスーパーバンタム級転向初戦、前WBA＆WBC統一世界フライ級王者・寺地拳四朗（33＝BMB）が世界3階級制覇に挑戦するなど、日本トップボクサーが勢ぞろいする。