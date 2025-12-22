『モーニングショー』コメンテーター、宿題をやったことがない理由とは
フリーアナウンサーの羽鳥慎一と、コメンテーターの玉川徹氏が、24日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
(左から)羽鳥慎一、玉川徹 ＝テレビ朝日提供
今年10周年を迎えたテレビ朝日『モーニングショー』の司会を務める羽鳥と、コメンテーターの玉川氏。
羽鳥は、体調不良で番組を欠席したことがなく、風邪を引くのはいつも金曜日の生放送終了後。土日に休めば回復するのだという。
玉川氏は、2年前にテレビ朝日を定年退職。以来今までの仕事では出会わなかった人と出会うようになり、世界が広がったと語る。
子ども時代、宿題を一度もやったことがなかったという玉川氏。授業を聞いて理解しているから、宿題をする必要を感じなかったのだそうで、社会人になってからも、自分が必要だと思うこと以外はしないのだと話す。
(左から)羽鳥慎一、玉川徹 ＝テレビ朝日提供
今年10周年を迎えたテレビ朝日『モーニングショー』の司会を務める羽鳥と、コメンテーターの玉川氏。
羽鳥は、体調不良で番組を欠席したことがなく、風邪を引くのはいつも金曜日の生放送終了後。土日に休めば回復するのだという。
玉川氏は、2年前にテレビ朝日を定年退職。以来今までの仕事では出会わなかった人と出会うようになり、世界が広がったと語る。
子ども時代、宿題を一度もやったことがなかったという玉川氏。授業を聞いて理解しているから、宿題をする必要を感じなかったのだそうで、社会人になってからも、自分が必要だと思うこと以外はしないのだと話す。