“M-1王者”たくろう、ツッコミのきむらバンドは「僕は相方の“顔ファン”」
漫才日本一を決める「M-1グランプリ2025」で、第21代王者に輝いたお笑いコンビ・たくろうが、12月21日に放送された情報番組「有働Times」（テレビ朝日系）に出演。“お互いの好きなところ”について語った。
エバース、たくろう、ドンデコルテの3組で行われた決勝の最終決戦、審査員9人（中川家・礼二、海原ともこ、アンタッチャブル・柴田、笑い飯・哲夫、フットボールアワー・後藤、かまいたち・山内、ナイツ・塙、ミルクボーイ・駒場、博多大吉）中8人の票を集めて、史上最多となる1万1521組の頂点に立ったたくろう。優勝の興奮に包まれる中、すぐに「M-1グランプリ2025」の後番組である「有働Times」にたくろうが生出演した。
その中で、「お互い、相方の好きなところは？」との質問に、ツッコミのきむらバンド（35歳）は「出会ったときからそうなんですけど、僕は相方の“顔ファン”でございまして。やっぱこのね…10年くらい一緒にいるんですけど、飽きないですね、表情。どんな顔してても面白いし、漫才中も緊張すればするほど面白いんで。きょうも楽しくやれたのは、（相方が）赤木やからなっていうのはあります」と答えた。
一方、ボケの赤木裕（34歳）は「僕の、ホンマにできないこと全部やっていただいてる。僕がいっぱいいっぱいになるんで。ほんとに器用で。もう…もう…もう…家政婦さんみたい」と話し、きむらバンドから「オレ、家政婦じゃないから！」とツッコまれた。
