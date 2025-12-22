ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月22日（月）〜12月28日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【牡羊座（おひつじ座）】

今週は、やることがたくさんあって忙しくなりそうですが、余計な悩みが出来にくく、気持ちも穏やかに過ごせるでしょう。周りの人たちと協力しながらおこなえば、良い結果につながるようです。恋愛面は、仕事の疲れを癒やせる時間になりそう。2人が好きなものを一緒に楽しめるでしょう。

★ワンポイントアドバイス★

年末に向けてやる気が加速するようです。日ごとの予定を立てて、ゲーム感覚で進めていくと良いかも。

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/

オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/